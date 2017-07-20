كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن تنفيذ النوبة (ج) التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم والعقارات بمناطق جابر الأحمد والقبلة والشويخ الصناعية والمباركية للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والعقارات بلوائح البلدية ، مشيرة إلى أن الحملات قد أسفرت عن تحرير 146 مخالفة.

ومن جانبه أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة، م.عبد الله جابر، أن مفتشي النوبة قاموا بتحرير 146 مخالفة اشتملت على 134 مخالفة حظر بعض أفعال النظافة العامة والمزروعات طبقا لقانون 9 لسنة 1987 و12 مخالفة طبقا للائحة المحلات والإعلانات 2006/172 اشتملت على إقامة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على موافقة البلدية وعدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط.

وأشار جابر إلى أن المفتشين قاموا بالكشف على عقار بمنطقة جابر الأحمد لمطابقة المخطط بالواقع وتبين من خلال الكشف أن المخطط غير متطابق وجاري استكمال الإجراءات القانونية إلى جانب توجيه 6 إنذارات اشتملت على 5 إنذارات وقف أعمال البناء وإحضار التراخيص الهندسية ومراجعة المالك والمقاول والمكتب الهندسي وإنذار تعدى على أملاك الدولة.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448) أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.