أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن استمرار حملتها على المحلات والمطاعم والمخازن، حيث قام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على المجمعات التجارية في منطقة العقيلة والتي قد أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة و 8 تنبيهات.



وفي هذا السياق أوضحت رئيسة قسم إزالة المخالفات،عزيزة عبدالله، أن الجولة استهدفت المحلات بالمجمعات التجارية مسفرتا عن تحرير 14 محضر مخالفة اشتملت على 4 مخالفات العمل بدون شهادة صحية ، 4 مخالفات إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص ومخالفة واحدة إضافة إعلان استدلالي بدون ترخيص ومخالفة واحدة ترخيص منتهي الصلاحية ومخالفة عدم صيانة إعلان .



وأضافت أنه قد تم تحرير 8 تنبيهات بشأن اشتراطات النظافة وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة البلدية وعلى إثرها ستكثف الرقابة من قبل البلدية وذلك لضمان الالتزام بتلك التنبيهات تجنبا لتحرير المخالفات .



كما دعت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات التجارية والمطاعم بالالتزام باستخراج الشهادة الصحية للعاملين وتجديد ترخيص الإعلان وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم الاتصال على الخط المباشر (1844448) أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun