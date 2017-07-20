كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها النوبة (أ) بفريق طوارئ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير على أسواق القرين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين مسفرة عن ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي قدرت بــ 8 أطنان و 267 كجم بالإضافة إلى قيام صاحب المخزن بفتح وإدارة مخزن قبل الحصول على ترخيص صحي من قبل البلدية .

ومن جانبها أوضحت مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندسة ، سامية العنزي، بأن الأجهزة الرقابية بفرع المحافظة لا تألوا جهدا في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على الفور ، مشيرة إلى أن تم وضع خطة ميدانية لتكثيف الحملات الرقابية على كافة المناطق التابعة للمحافظة .

وبدوره أكد رئيس فريق طوارئ مبارك الكبير ناصر الهاجري، أن فريق الطوارئ من خلال مفتشيه قام برصد مخزن ومداهمته وتبين من خلال المداهمة أنه يحتوي على 8 أطنان و 267 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وعلى الفور تم مصادرتها وإتلافها بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة ، مؤكدا على أن تم تحرير 16 مخالفة تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ، فتح وإدارة مخزن قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية ، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبوتها ، إقامة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية ، إقامة إعلان استدلالي بالنشاط ، إلى جانب غلق المخزن إداريا .

وناشد الهاجري أصحاب المخازن والمحلات والمطاعم بالتقيد بلوائح وأنظمة البلدية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ، مشددا عليهم بأن الفريق سيطبق القانون بكل حزم على المخالفين للوائح وقوانين البلدية

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.