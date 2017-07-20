بشرى شعبان

اعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة، عبد العزيز شعيب، عن تفعيل وزارة الشؤون التعاون المشترك مع وزارة التجارة بتشكيل فرق تفتيش مشتركة لها صفة الضبطية القضائية من خلال الجولات الميدانية للتفتيش والمراقبة لكافة الأسعار بالجمعيات التعاونية.

وأوضح شعيب في تصريح صحافي: "أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما نُشر من تحذير اتحاد الجمعيات التعاونية من موجة ارتفاع أسعار مقبلة سيتأثر بها المواطنون والمستهلكون بناء على ارتفاع القيمة الإيجارية على الجمعيات التعاونية على حد زعمهم"، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية هو هدف غير ربحي بقصد خدمة المساهمين بتوفير مختلف أنواع السلع بأسعار رخيصة وعليه فإن توجيه الاتحاد للجمعيات التعاونية لرفع إيجارات "الاستاندات" والأرفف مقابل الزيادة في إيجارات أملاك الدولة هو توجيه غير سليم ومخالف لمقاصد وأهداف الحركة التعاونية.

وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قطاع التعاون تولي أهمية قصوى في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المصطنع، لافتا ان الوزارة قامت بتوجيه الجمعيات التعاونية إلى الشراء المباشر للخضروات والفاكهة وقد نظم ذلك القرار الوزاري رقم ١٦/٢٠١٦ آلية الشراء المباشر وتقوم الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة بمتابعة التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق الأليات التي تحمى المستهلك والمواطن وفى حالة المخالفة من قبل أي جمعية ستقوم الوزارة بتحرير محاضر المخالفات طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك من خلال فريق الضبطية القضائية التابع لقطاع التعاون في الوزارة.