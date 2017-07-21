مكتبتي





مذكرات فتاة

قصة لطيفة تروي فيها فتاة صغيرة من الريف المصري، عن ذكريات أهلها.



جدتها سارة تزورهم بشكل دوري، وفي زيارتها الأخيرة كان الزمن والسنوات قد غيرت ملامح وجهها، فلم يعد مدوراً بل استطال قليلاً.



الفتاة الصغيرة كانت تشبه وجه جدتها بالفاكهة، ففمها مثل حبة الفراولة، وأنفها الرقيق كالبلحة، ورغم تغيرها لكن الأولاد لا يزالون يرونها كالفاكهة ويشتاقون لها.



ثم تحدثنا عن خالها الذي كان في صغره يسمع أمه تقول إنه «ابن الشمس» فلا يفهم قصدها، حتى كبر وأدرك أننا جميعاً أبناء الشمس لأنها الحياة.



وتحكي لنا عن الخوف، وعن الزيارات السعيدة، وعن الزهرة المميزة في بيتهم، وعن تفسير الأحلام التي يرونها، والتي تذكرهم بأهمية الخيال، وببشارة الأيام القادمة.



القصة من تأليف: أمل فرح ورسوم: مجدي الكفراوي.



الوحش الخطير تحت السريرذات يومٍ مشرق، يتمارض عدنان للبقاء في المنزل، لكنه يكتشف وجود وحشٍ في غرفته.



لكن الوحش الصغير يقرر مرافقة عدنان في يومياته، في البيت والمدرسة وأثناء اللعب.



هذا الكتاب نص مسرحي عن مغامرة عدنان مع وحشه، مع إبراز الحالات النفسية التي يعيشها الناس، من الغضب إلى الحزن إلى القلق والسعادة.



تأليف: كيفن داير ورسوم: سارة هورن.



الطيران عالياًحلم الناس بالطيران منذ آلاف السنين، واليوم يطير الناس بين القارات، ويعبرون المحيطات كجزءٍ من الحياة العصرية العادية.



في هذا الكتاب وهو من تأليف جين غرين نتعرف على أولى تجارب الطيران، وأول بالون طائر والذي حمل خروفاً وبطة وديكاً.



إنها رحلة الإنسان مع تجارب الطيران، والتي تتطور باستمرار.



الدب دائخ والذئب ذابلفي الربيع خرج دائخ الدب البني من جحره جائعاً، واكتشف أنه لا يشُم شيئاً! فجلس على العشب مع ذابل.



الذئب الرمادي الجائع، الذي فقد قدرته على الصيد كذلك.



لم يجدا من يدلهما على الطعام، لكنهما قررا التعاون معاً ليحصلا على طعامهما في الغابة.



القصة من تأليف: سارة باري ورسوم: جودي موسيل.



أبو الكيمياءقصة جابر بن حيان الكيميائي الشهير الذي عاش في الكوفة زمن الخلفاء العباسيين.



كان ابن عطارٍ يساعد والده، لكنه أصبح عالماً كبيراً في علم الكيمياء في ذلك العصر.



القصة من تأليف: صبحي زورا ورسوم: مارتن بوستمانتيه، ونشر دار: هاربر كولينز.

أبنائي الصغار إعداد: د.طارق البكري حزاوي منيرة

كثير من أطفال الكويت يعرفون منيرة العيدان وحزاويها الجميلة.. وكما يقول برنامجها الشهير: «منيرة بالتاء المربوطة».



كم رائع أن تكثر البرامج الهادفة في هذا الزمن الذي كثرت فيه البرامج التي تضر ولا تنفع، وتفسد ولا تصلح، وتخبرنا بما لا يناسبنا، ويشيع بينكم أيها الأصدقاء الصغار عادات سيئة وتصرفات لا تليق بنا وبمجتمعنا.. نحتاج اليوم الى الإكثار من مثل هذا البرنامج المفيد النافع، الذي يعرفنا على الماضي الجميل، وبالعادات الطيبة الأصيلة، بعيدا عن العادات السيئة الدخيلة.



سعدت كثيرا وأنا أتابع الحزاوي، وتمنيت لو عشت في ذاك الزمن عندما كانت الحزاية مقصد كل الأطفال، يجتمعون ليستمعوا وينصتوا بكل اهتمام وعناية وهدوء، بدلا من كل هذا الضجيج الذي بات يسيطر على أحاسيسهم فيرهقها، ويدمر طاقاتهم الجبارة، ويستهلك قدراتهم الكامنة، حتى بات الصغار الأحبة مهددين وهم مستلقون على أريكتهم أو نائمون على أسرتهم.. نعم أيها الأصدقاء الأحبة، الكثير من البرامج التي تشاهدونها، وكذلك الألعاب الالكترونية باتت تسرق منكم طفولتكم وجمالها.. نريد أن تعيشوا الطفولة الحقة بكل تفاصيلها.. لا تكونوا أسرى أمام الشاشات على أنواعها، ولا تدعوا البرامج والأفلام والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية المليئة بالعنف والضجيج تسيطر على نفوسكم.. حزاوي منيرة.. خطوة صحيحة، نأمل أن تتبعها خطوات من أجل طفولة تحب القصص الهادفة المفيدة..

قصة جميلة

البحّار الصغير كتبها: أيمن الشافعي

يعيش البحار الصغير في مدينة معظم سكانها يعملون في صيد الأسماك.



هو ووالده يستيقظان كل يوم قبل صلاة الفجر ليصليا ثم يذهبا للإبحار بمركبتهما الصغيرة، ودار بينهما حوار أثناء الصيد.



البحار الصغير: أبي انظر هناك أسماك كثيرة.



والد البحار: امسك بالشبكة لنلقيها.. هيا بسرعة.



رمى البحار الصغير الشبكة وبعد وقت قصير بدآ في سحبها بعدما علق بها كثير من السمك... الأب والبحار الصغير: الحمد لله على ما رزقنا الله... الحمد لله وفجأة هاج البحر وارتفعت أمواجه.



صاح الأب: تمسك جيدا يا بني.



كان صراعا قويا بين المركب الصغير والأمواج الضخمة.. انكسر الشراع وانقلب المركب وبدأ في الاختفاء وسط الأمواج.



سقط الأب والبحار الصغير في البحر.. لكن البحار الصغير كان يعرف السباحة جيدا مثل أبيه.



وظل البحار الصغير ووالده يسبحان حتى لمحا شاطئا غير بعيد، فظلا يسبحان حتى اقتربا من الشط ونجوا بحمد الله.



الأب: هل أنت بخير يا بني؟ الولد: الحمد لله يا أبي، لكني مجهد وذراعي تؤلمني من كثرة السباحة؟ الأب: لأنك سباح ماهر فقد نجوت.



البحار الصغير: الحمد لله.. الحمد لله.

حزاية مغربية

الكتكوت الوحيد كتبها: أحمد بنسعيد

كان للدجاجة كتكوت وحيد جميل، أراد أن يقوم برحلة خارج الحظيرة، فاحتارت أمه هل تدعه يذهب للرحلة أم لا؟ قالت لها جارتها: لا تدعيه يذهب، سوف يأكله الذئب.



خافت الأم على كتكوتها الوحيد وأخبرت زوجها الديك.



لكن الديك ذكرها بأجداد الكتكوت الشجعان الأقوياء، وقال: إذا منعته من الذهاب فسيظل بجانبك، ولن يستطيع أن يرى الدنيا الجميلة الواسعة؛ بأشجارها ووديانها وسهولها.



- والذئب؟؟؟.. (قاطعته الدجاجة).



- اطمئني، لن يأكله الذئب لأنه سيكون وسط أصحابه، ومحميا من طرف معلميه.



وإذا تعثر في الطريق فلا بأس في ذلك؛ لأن كل عثرة في الحياة ستعلمه درسا جديدا، ولن يتعثر بعد ذلك.



اقتنعت الدجاجة بكلام زوجها وسمحت لكتكوتها الوحيد بالذهاب في رحلته.



فرح الكتكوت كثيرا بقرار أمه، فقبلها وشكرها، ووعدها بأن يأتيها من هناك بوردة المحبة!.. وبالفعل فقد استيقظ الكتكوت في الصباح الباكر، جمع حاجياته، ثم انطلق بعد ذلك في رحلة حياته.

قصة مصورة







شعر

الكَأسُ للأبطَال

شعر: محمد جمال عمرو

يَا لُعْبةً نُحِبُّها يَا كُرَةَ القَدَمْ

صَفِّـرْ لَنَا .. صَفِّـرْ لَنَا للبَدْءِ يَا حَكَمْ

****

أوصَاكُمُ « الكَابتِنُ » : دَوماً أيُّهَا الأبطَالْ

تَعاوَنُوا .. تَعاوَنُوا نُحَقِّق الآمَالْ

****

تَعاوَنُوا أحبّتِي لَعلَّنَا نفُوزْ

حَذَارِ أنْ تَنفَرِدُوا فَذَاكَ لا يَجُوزْ

****

مَنْ يَنفَرِدْ بِالكُرَةِ فخَاسِرٌ أكِيدْ

يَمضِي وحِيدَاً لاعِبَاً وفَوْزُهُ بَعِيدْ

****

هَاتِ الكُرَةْ .. خُذِ الكُرَةْ .. نُواصِلُ التَّمْرِيرْ

ونَصْنَعُ النَّصْرَ مَعَاً بِفَوزِنَا الكَبِيرْ

****

هيَّا بِنا يا صَاحِبي نُسَجِّل الهَدَفْ

فحَارِسُ المَرمَى الذَّكِيُّ غَافِلاً وقَفْ

****

الخَيرُ في التّعَاونِ والكَأسُ للأبْطالْ

تَعاوَنُوا .. تَعاونُوا في سَائِرِ الأحْوَالْ

لغتنا الجميلة أوَائِلُ الأشياء

٭ الصُّبْحُ أوَّلُ النَّهار.

٭ الغَسَقُ أوَّلُ اللَّيْلِ.

٭ الْوَسْمِيُّ أوَّلُ المَطر.

٭ البَارِضُ أوَّلُ النَّبْتِ.

٭ اللُّعَاعُ أوَّلُ الزَرْعِ.

٭ اللِّبَأُ أوَّلُ اللَّبنِ.

٭ السُّلافُ أوَّلُ العَصِير.

٭ البَاكُورَةُ أوَّلُ الفَاكِهَة.

٭ البِكْرُ أوَّلُ الْوَلَدِ.

٭ الطَّلِيعَةُ أوَّلُ الجَيْشِ.

٭ النّهَلُ أوَّلُ الشُرْب.

٭ النَّشْوَةُ أوَّلُ السُّكْرِ.

٭ الوَخْطُ أوَّلُ الشَّيْبِ.

٭ النُّعَاسُ أوَّلُ النَّوْم.

(موسوعة المعاني)

أصوات ومعانٍ

صوت البكاء

٭ الجهش: الإجهاش، صوت يسبق البكاء

٭ الكشمرة: صوت الإجهاش للبكاء

٭ البغش: صوت الإنسان المتلهف إذا اراد البكاء

٭ التهنف: صوت من الأنف قبل البكاء

٭ الاستهلال: أول البكاء

٭ الإرْنان: الشَّهيق مع البكاء

٭ الشهيق: تردد النفس في الصدر عند البكاء

٭ العَوِيل: صوت الصدر بالبكاء

٭ التهمع: الهمعة - صوت الصياح اثناء البكاء

٭ النشيج: الصوت المرتفع المتردد عند البكاء من غير انتحاب

٭ العياط: العيط - صوت الصياح عند البكاء

٭ الرثاء: الكلام أثناء البكاء على الميت

٭ النواح: الكلام مع البكاء

٭ الفحوم: تقطع النفس من شدة البكاء

٭ الخبع: انقطاع النفس والصوت عند البكاء

٭ النحط: النحاط - صوت الشرق اثناء البكاء

٭ الأرج: الأريج - صوت الضجيج بالبكاء

٭ الاهرماع: صوت البكاء السريع

٭ العقير: البكاء المرتفع

٭ النحيط: البكاء المتردد في الجوف

متاهة





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اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات، حاول العثور عليها في أسرع وقت ممكن.





لون