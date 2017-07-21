بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز شعيب عن تفعيل وزارة الشؤون التعاون المشترك مع وزارة التجارة بتشكيل فرق تفتيش مشتركة لها صفة الضبطية القضائية من خلال الجولات الميدانية للتفتيش والمراقبة لكل الأسعار بالجمعيات التعاونية.

وأوضح شعيب في تصريح صحافي ان هذه الخطوة تأتي ردا على ما نشر من تحذير اتحاد الجمعيات التعاونية من موجة ارتفاع أسعار قادمة سيتأثر بها المواطنون والمستهلكون بناء على ارتفاع القيمة الإيجارية على الجمعيات التعاونية على حد زعمهم.

وأشار الى ان الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية هو هدف غير ربحي بقصد خدمة المساهمين بتوفير مختلف أنواع السلع بأسعار رخيصة، وعليه فإن توجيه الاتحاد للجمعيات التعاونية لرفع إيجارات الاستاندات والأرفف مقابل الزيادة في إيجارات أملاك الدولة هو توجيه غير سليم ومخالف لمقاصد وأهداف الحركة التعاونية.

وأضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قطاع التعاون تولي أهمية قصوى في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المصطنع، وان الوزارة قامت بتوجيه الجمعيات التعاونية إلى الشراء المباشر للخضراوات والفاكهة.