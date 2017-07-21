السبيعي: نعمل على تطبيق الجرد الآلي بالتنسيق مع «الشؤون» محمد راتب

كشف رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية عفاس الهاجري عن ايقاف كل الشركات الوسيطة تنفيذا للقرارات الوزارية والتعاميم الادارية المنظمة لسياسة العملية الشرائية الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تم اصدار تعميم داخلي بالتزام قسم المشتريات بتطبيق هذه القرارات الوزارية بخصوص اعتماد الاصناف او التزويد حفاظا على اموال المساهمين ومنع دخول اي بضائع رديئة او غير سريعة الدوران في الجمعية.

واوضح الهاجري خلال المؤتمر الصحافي بحضور نائب الرئيس احمد سعود العجمي، وامين الصندوق منصور كريدي السبيعي انه منذ اللحظة الاولى التي اولت وزارة الشؤون ثقتها باعضاء مجلس الادارة المعينين بتسلم زمام امور الجمعية، تم وضع استراتيجية متكاملة تهدف في تقوية المركز المالي للجمعية وتنويع الخدمات والانشطة للمساهمين واهالي المنطقة، مشيرا الى ان الاستراتيجية آتت ثمارها من خلال ارتفاع المبيعات في 30 يونيو 2017 مقارنة عن العام الماضي بنفس الفترة حيث بلغت الزيادة 95 الفا و79 دينارا، وكذلك انخفضت قيمة المشتريات في 30 يونيو 2017 مقارنة عن العام الماضي بنفس الفترة ما يقارب 388 ألفا و48 دينارا.

وافاد بأن الاستراتيجية ايضا ساهمت في خفض المصروفات في 30 يونيو 2017 حيث تم توفير 18 الفا و641 دينارا مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة، اما بالنسبة لمعدل الايرادات الاخرى فقد بلغت الزيادة 63 الفا و366 دينارا، وتمت معالجة البضاعة التالفة المتراكمة بالجمعية من قبل مجالس سابقة، حيث تم اعدام بضائع وسلع بقيمة 270 الفا و217 دينارا بعد اخذ الموافقات من الجهات المعنية بذلك، بالاضافة الى معالجة البضائع الراكدة بالجمعية عن طريق مخاطبة الشركات وعمل سندات مرتجعات لتلك الشركات.

من جانبه، أضاف امين الصندوق في جمعية عبدالله المبارك التعاونية منصور كريدي السبيعي ان مجلس الادارة منذ ان تسلم ادارة الجمعية وضع على عاتقه مسؤولية تخفيف بند المصروفات العائلية على اهالي المنطقة عبر تكثيف المهرجانات التسويقية والعروضات الدورية، وكان اول مهرجان تسويقي لمجلس الادارة خلال شهر رمضان المبارك حيث تم تنظيم مهرجان الخير التسويقي وتم تحطيم الاسعار فيها على اكثر من 250 صنفا اساسيا، كما تم تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم ودورة لكرة القدم خلال الشهر الفضيل وذلك لتوفير فرص للشباب باستثمار وقتهم بما ينفعهم، وايضا تم تتظيم حفل قرقيعان.

وبين السبيعي ان مجلس الادارة اعتمد خلال محاضر اجتماعه تطبيق الجرد الآلي بالجمعية بالتنسيق مع مراقبي وزارة الشؤون، وقد تم جلب كل متطلبات الجرد الآلي من اجهزة عبر عروض رسمية، تمهيدا لتنفيذ هذا التوجه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق الجرد الآلي.