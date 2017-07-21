بشرى شعبان

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعليمات على اصحاب الاعمال الالتزام بها وهي وضع التعليمات والعلامات التحذيرية لأماكن ظاهرة بموقع العمل وذلك وفق طبيعة نشاط المنشأة وان يراعى عند وضع العلامات التحذيرية ان تكون واضحة ولا يوجد ما يعوق رؤيتها، وان يتم تنظيف وصيانة العلامات واجهزة الاشارات بصفة دورية.

وتضمنت التعليمات ان يكون عددها مناسبا وفق حجم المشروع وعدم وضع العديد منها في مكان واحد، والا تتسبب في عدم رؤيتها، بالاضافة الى استخدام الاضاءات الضوئية التي يمكن تمييزها ورؤيتها من مسافة كافية في حال كان العمل يتم ليلا في الاماكن المكشوفة، وعدم استخدام علامات ضوئية متشابهة في اماكن متقاربة من بعضها.

واشار البيان الى ضرورة تزويد العلامات التي تعمل بمصدر الكهرباء بالطاقة في حالة الطارئة وتفسير الرمز بالكتابة في حال كان الرمز من غير الرموز المتعارف عليها وعدم ازالة علامة السلامة الا بعد الانتهاء من الغرض وعم استخدام العلامات التحذيرية كبديل من اتخاذ اي تدبير اخر، وتمنت الهيئة على اصحاب الاعمال الالتزام بالتعليمات لكي لا يتعرضوا للمخالفة القانونية من قبل مفتشي السلامة المهنية.