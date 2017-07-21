استقبل بيت الزكاة في مقره الرئيسي بجنوب السرة وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي لبحث أواصر التعاون المشتركة بين الجهتين، بالإضافة إلى الاطلاع على تجربة البيت في العمل الخيري والإنساني والتعرف على دوره في تنمية وخدمة المجتمع.

وقد ضم الوفد كل من الأمين العام للجمعية مها برجس البرجس، ونائب مدير إدارة تنمية الموارد مها يونس الشطي، والمراقب المالي للجمعية عبد الجبار شفير.

وكان في استقبال الوفد مدير عام بيت الزكاة بالإنابة محمد فلاح العتيبي نائب المدير العام للخدمات الاجتماعية وعبدالله الحيدر.

هذا، وشهدت الزيارة قيام البرجس بتقديم نبذة عن جمعية الهلال الأحمر ودورها في خدمة العمل الخيري والإغاثي محليا وخارجيا، بالإضافة إلى اطلاع مسؤولي البيت على أهم المشاريع والحملات الإغاثية التي تنفذها الجمعية في الوقت الراهن، والتعرف على أهم انجازات وصعوبات العمل الإغاثي الخارجي في الدول التي تعاني من الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات.

من جانبه، أشاد مدير عام بيت الزكاة بالإنابة محمد فلاح العتيبي بالدور الحيوي والكبير الذي تلعبه الجمعية لخدمة العمل الخيري والإنساني والإغاثي ورفع اسم الكويت عاليا في شتى المحافل المحلية والإقليمية والدولية، والذي كلل بمنح منظمة الأمم المتحدة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب «قائد العمل الإنساني» وتصنيف الكويت «مركزا عالميا للإنسانية».

وشرح العتيبي للوفد دور بيت الزكاة في العمل الخيري والإنساني وهيكله التنظيمي ورسالته، مؤكدا حرص البيت منذ إنشائه على تحقيق رؤيته للريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري والإغاثي محليا وخارجيا، ما مكن البيت من تسجيل إنجازات ضخمة في مجال العمل الزكوي حتى أصبح صرحا خيريا مميزا.

وفي ختام الزيارة، أشاد وفد الهلال الأحمر بتجربة بيت الزكاة في مجال العمل الخيري والإنساني، والتي كانت لها بصمة كبيرة محليا وخارجيا، وأعرب الوفد عن عميق شكره وتقديره لجميع العاملين في البيت لقاء الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بالعمل الخيري.