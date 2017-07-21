فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. أحمد الحصان عن إنجاز ٢١ افتتاحا جزئيا ضمن المشاريع التي ينفذها القطاع حتى نهاية العام الحالي ٢٠١٧، موضحا أن الافتتاحات المذكورة تأتي ضمن التوجه الذي انتهجته الوزارة والذي يهدف الى التسلم الجزئي للمراحل المنتهية من المشاريع للاستفادة منها في تطوير وتحديث منظومة الطرق على مستوى البلاد.

وقال م. الحصان في تصريح صحافي ان من أبرز وأهم الافتتاحات الجزئية حتى نهاية العام الحالي افتتاح منطقة الدائري الثاني الجزء المؤدي إلى الخليج العربي وجسر المطار القادم من طريق جمال عبدالناصر والجسر الواصل بين جسر المطار وجسر الجهراء في اتجاه الجهراء المرحلة ٩، بالإضافة إلى افتتاح دوار مستشفى الصباح إلى دوار الطب النفسي مع أعمال الدوار باتجاه الدوحة بطول 103 كيلومترات، مشيرا إلى ان الافتتاحات

الثلاثة من ابرز وأهم الافتتاحات الجزئية المقبلة.