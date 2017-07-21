الحمر: المشروع الأكثر تطوراً في قطاع العمل الخيري بالمنطقة

كشف البنك الكويتي للطعام عن مشروع سقيا الماء المتنقل الذي يعد الأكثر تطورا في المنطقة في قطاع العمل الخيري، وذلك عن طريق سيارات البنك الكويتي للطعام المتنقلة الحديثة والمجهزة بأحدث أساليب التبريد التي تستخدم في هذا المشروع الحيوي.

ويأتي مشروع سقيا الماء انطلاقا من قوله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي) وقول رسوله صلى الله عليه وسلم «أفضل الصدقة سقي الماء»، حيث يوفر البنك الكويتي للطعام ماء نظيفا في عبوات مبردة وجاهزة للمارة خاصة في حرارة الجو الشديدة التي تعيشها الكويت حاليا، حيث تقوم سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى أماكن تجمعات المواطنين والوافدين والعمال الذين يعملون في هذه الأجواء بشوارع الكويت وتزويدهم بالماء البارد.

وفي هذا الصدد قال أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم علي الحمر ان مشروع سقيا الماء يعتبر نقلة نوعية في العمل الخيري والإنساني في المنطقة، نظراً للأساليب الحديثة التي يستخدمها بنك الطعام في إنجاح هذا المشروع واستفادة أكبر عدد ممكن من المحتاجين خاصة شريحة العمال الفقراء الذين يعملون في مختلف مناطق الكويت في اشد درجات الحرارة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تقديم الماء البارد للمارة في حرارة الجو الشديدة ابتغاء الثواب من الله جل وعلا فهي صدقة جارية، حيث تعتبر صدقة الماء أفضل الصدقات التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكر ان سقي الماء يعتبر من خير أنواع الإحسان، وذلك لشدة حاجة الناس إلى الماء، وعدم استغنائهم عنه، فالإحسان في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه، وتمكينه منه فعل عظيم، وله ثواب جزيل.

ويخاطب البنك الكويتي للطعام أهل الكويت الكرام بدعم المشاريع الخيرية التي ينفذها للبنك الكويتي للطعام من خلال التبرعات والمساعدات المالية وغير المادية حتى يصل خير الكويت وبلد قائد الإنسانية إلى المحتاجين والفقراء في جميع أنحاء البلاد.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org.