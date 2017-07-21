ليلى الشافعي

عبر رئيس مجلس إدارة جمعية بشائر الخير عبدالحميد البلالي عن شكره وتقديره للأمانة العامة للأوقاف، مثمنا دورها وجهودها المثمرة والمخلصة في دعم مسيرة العمل الخيري في الكويت، وما له من مردود طيب على كل المستويات، واصفا جهودها وما تقدمه من دعم بأنه نقطة مضيئة في مسيرة العمل الخيري.

وقال البلالي ان الأمانة العامة للأوقاف دأبت على مساهماتها المستمرة والمتواصلة والداعمة لمسيرة الخير والعطاء، من أجل دفع عجلة التنمية بالمجتمع ودعما لمشاريعه وتحقيق أهدافه التي تحقق أمله ورخاءه.

وأوضح ان الأمانة العامة للأوقاف لا تتوانى في تقديم الدعم المناسب لجمعية بشائر الخير في مسيرتها المباركة من أجل إنقاذ مئات التائبين من الإدمان، مشيرا إلى ان مبادرتها خلال العام 2017 من أهم المبادرات حيث قدمت خلالها دعما ماليا من صندوق الصدقات للأرامل قدره 158.628 ألف دينار من المساعدات التي تقدم إلى صندوق الصدقات بجمعية بشائر الخير.

وأضاف البلالي أن هذا الدعم الذي قدمته الأمانة يتم توزيعه على المستحقين من أسر التائبين بجمعية بشائر الخير الذين توفي عائلهم للتخفيف عن معاناتهم وبما يحقق مصالحهم ومساعدتهم للثبات على التوبة.