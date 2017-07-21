أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية العلم كركيزة للتقدم والتطور والنمو على صعيد الأفراد والمجتمعات والأمم، منوها بالعناية الفائقة التي يوليها ديننا الحنيف للعلم والعلماء وترجمة الكويت منذ نشأتها لهذه العناية بالاهتمام الكبير الذي أولته ولا تزال للتعليم وجعله في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك لدى استقبال المحافظ الشاعر الإعلامي عبدالكريم العنزي سفير المعاقين الذي أهداه نسخة عن رسالته التي حصل بموجبها على درجة الماجستير من كلية الإعلام بجامعة اليرموك بالمملكة الأردنية والتي تحمل عنوان «اتجاهات الإعلاميين الكويتيين نحو المعالجة الإعلامية لقضايا ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام الكويتي» مع لوحة تضم أبياتا شعرية من نظمه شكره المحافظ عليها، وعلى إهدائه إياه رسالته البحثية، متمنيا له التوفيق في حياته العلمية والعملية.