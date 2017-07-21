قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي امس: إن زيادة الرطوبة النسبية خلال الأيام المقبلة ستزيد من إحساس الأجسام بالحرارة.

وأضاف أن تأثير منخفض الهند الموسمي يستمر على البلاد بكتلة هوائية حارة تكون رطبة نسبيا بسبب تحول الرياح إلى جنوبية شرقية أحيانا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على بعض المناطق لاسيما المناطق الساحلية.

وتوقع القراوي لنهار اليوم طقسا شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول إلى متقلبة الاتجاة خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 48 و50 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدمين وأربع أقدام.



وذكر أن الطقس مساء اليوم سيكون حارا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى أربع أقدام.



وعن الأحوال الجوية نهار غد السبت أشار القراوي إلى استمرار الطقس شديد الحرارة.