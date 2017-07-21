أعلنت الهيئة العامة للشباب أنها ستقيم أنشطة وفعاليات شبابية مميزة ودورات وورش تدريب في مراكز الشباب التابعة لها بداية من أغسطس المقبل.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأنشطة الصيفية بالهيئة فيصل الدويهيس في تصريح صحافي إن هذه الأنشطة تهدف إلى تنمية وتمكين الشباب وتلبية طموحاتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم واستثمار أوقات فراغهم.
وأضاف الدويهيس أنه سيتم تنفيذ خطة أنشطة صيفية لكل الفئات العمرية داخل الأسرة الكويتية، لافتا إلى إطلاق الهيئة قبل أيام نادي مكارم التربوي الذي استهدف الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.