اعرب الاتحاد العام لعمال الكويت عن تأييده لكافة الاجراءات التي تتخذها الحكومة والتى من شأنها حفظ امن واستقرار البلاد، فيما يتعلق بإغلاق المكاتب الفنية للسفارة الايرانية وتجميد نشاطات اللجان المشتركة بين البلدين وخفض عدد الديبلوماسيين بعد صدور حكم التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلي.

وأضاف الاتحاد العام أن ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب تتطلب منا جميعا اليقظة والحذر وتوحيد الصفوف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة، حيث لا مجال لاختلاف وجهات النظر وتعدد الاراء في ظل هذه الاوضاع.

كما اكد الاتحاد العام لعمال الكويت على ان أمن البلد وسلامته تعلو وتسمو على اي علاقة تربطنا بهذا البلد او ذاك، واضعين ثقتنا في رجال الامن في وزارة الداخلية كما نشد على ايديهم ونعاونهم في القبض على افراد الخلية وتطبيق العدالة.

وطالب الحكومة بعدم التهاون او التراخي او التسامح مع كل ما من شأنه مس امن البلد او العبث به وايا كان مصدره.