72 % من الكويتيين شباب

جوميل ـ روسيا البيضاء:

أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للشباب أن الكويت قد حصلت على العضوية الدائمة في الاتحاد الدولي للشباب.

وأوضع الاتحاد في بيان رسمي أن الشباب يشكلون في الكويت حوالي 72% من السكان، مضيفا أن الاتحاد الدولي للشباب يعمل على تعزيز الرؤية الوطنية للكويت في الإشادة بالدور الهام الذي ينبغي أن يؤديه الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ومن هنا تأتي رؤيتنا في الاتحاد لتمكين الشباب الكويتي من ايصال أصواتهم وإعطاء الشباب الموهوبين والمتحمسين الفرصة لاكتساب المهارات والمعرفة للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم وتعزيز مفاهيم الاستثمار في الشباب من خلال تطوير قدراتهم وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد عين المجلس التنفيذي ليلى المختار ممثلا للاتحاد في الكويت، والمختار هي إحدى القيادات العربية الشابة من الكويت، وهي كاتبة، وناشطة في مجال تنمية المجتمع والشباب مهتمة بقضايا التنمية البشرية، الابتكار وتمكين الشباب. في ديسمبر 2015 منحت السيدة ليلى لقب «سفير» من قبل مؤسسة الفكر العربي.

وفي إطار دعمها للتنوع والمشاركة المدنية أطلقت مؤخرا مشروع «أقبلني - Accept Me» للقضاء على التمييز العنصري والدعوة للتعايش وقبول الاختلافات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك فهي كاتبة في جريدة الراي الكويتية، حيث تبعث برسائل إيجابية لدعم السلام والتعايش والتسامح في المجتمع. السيدة ليلى حاصلة على شهادة في علوم تكنولوجيا المعلومات من جامعة الكويت.

الاتحاد الدولي للشباب هو مؤسسة دولية غير ربحية عضو في شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، مكونة من منظمات الشباب الوطنية في جميع أنحاء العالم. يعمل الاتحاد بموجب النظام الأساسي والقانون المدني السويسري. الاتحاد الدولي للشباب محايد سياسيا وغير طائفي، يهدف إلى تمكين الشباب من خلال تحسين أوضاعهم وتعزيز التعاون بين المجتمع الدولي ومنظمات الشباب في مختلف بلدان العالم.

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