أكد الامين العام للملتقى الاعلامي العربي رئيس الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال ماضي الخميس السعي لترجمة وتحقيق اهداف الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة وخدمة الدول العربية الاعضاء فيها.

جاء ذلك في تصريح صحافي أمس الخميس بمناسبة اختياره عضوا باللجنة التأسيسية للشبكة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الادارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

وأعرب الخميس عن سعادته لاختياره لعضوية المجلس التأسيسي الذي يضم في عضويته كوكبة من الاعلاميين والاكاديميين والشخصيات العامة العربية مبينا ان هذا الاختيار يعد «خطوة جديدة» في حياته المهنية.

وأشار الى حرص اعضاء المجلس التأسيسي الذين «تم اختيارهم بعناية» على تحقيق اهداف الشبكة التي تضم في عضويتها 22 دولة عربية مبينا ان المجلس سيعقد اول اجتماعاته بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 26 و27 يوليو الجاري.

واختير ماضي الخميس ليكون ضمن الاعضاء المؤسسين للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة بهدف الاستفادة من خبراته في مجال الإعلام والعلاقات العامة واستنادا لسيرته الذاتية المهنية.