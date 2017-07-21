كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية خلال شهر يونيو الماضي حيث تم إصدار وتجديد 27 ترخيصا لمقاهي ومطاعم وتراخيص مؤقتة برسوم بلغت 8308 دنانير ورفع 54 سيارة والإفراج عن21 سيارة برسوم بلغت 1686 دينارا.



وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية، سعد الخرينج، أن مراقبة النظافة العامة قامت بتوجيه 162 إنذارا ، تحرير 92 تعهدا ، تحرير 38 مخالفة للائحة النظافة ، تحرير 5 مخالفات لقانون 87/9 ونقل 138244متر مكعب من النفايات البلدية والإنشائية .



وأشار الخرينج إلى أن مراقبة إشغالات الطرق قامت بإصدار وتجديد 27 ترخيصا ، تحرير 57 مخالفة بائع متجول ، تحرير 15 مخالفة إشغال طريق ، وضع 862 ملصقا ، رفع 54 سيارة والإفراج عن 21 سيارة .



وبين الخرينج أن عدد أوامر الصلح التي حررها قسم متابعة المخالفات بلغت 12 أمر صلح في مخالفات نظافة عامة برسوم بلغت 1200 دينار، مبينا أن عدد المخالفات التي لم يتم الصلح فيها بلغت 26 مخالفة.