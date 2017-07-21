أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أنه سيتم النظر في تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض إنتاج دول منظمة (أوبك) ومن خارجها لمراجعة نسب الالتزام باتفاق خفض الإنتاج عن شهر يونيو الماضي وتقرير اللجنة عن الفترة الأولى (بين شهري يناير ويونيو الماضيين).

وقال المرزوق الذي يتولى رئاسة اللجنة الفنية المكلفة من (أوبك) مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي، اليوم الجمعة ،بمناسبة الاجتماع المرتقب في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بعد غد للجنة المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول (أوبك) ومن خارجها "إنه سيتم النظر في تقرير اللجنة الفنية بموجب اتفاقية التعاون المشترك الموقعة في فيينا ديسمبر 2016 بين الدول المنتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول من خارجها".

وأضاف أن اللجنة "ستقوم أيضا خلال الاجتماع الذي سينعقد في الفترة بين 23 و 25 يوليو الجاري بمراجعة تقرير سكرتارية (أوبك) عن حالة الأسواق النفطية للفترة ذاتها كما ستتم مناقشة الخطوات المستقبلية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق ومناقشة أي اقتراحات من الدول الأعضاء في المنظمة".

وأفاد بأنه سيتم في نهاية الاجتماع رفع تقرير من اللجنة للدول الأعضاء بما ستتم مناقشته وكذلك أي اقتراحات أو توصيات تتم الموافقة عليها باللجنة".