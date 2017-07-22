تطرح لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية مشروع العمارة الوقفية لمحسني ومحسنات الكويت، والذي تهدف من خلاله ضمان واستمرارية وصول المساعدات للمستحقين وعدم التأثر بالأوضاع الاقتصادية كذلك ديمومة واستمرار جريان نهر العطاء للمستفيدين، وإحياء سنة الوقف والبذل والإنفاق.

وفي هذا الصدد، قال مدير اللجنة إيهاب الدبوس إن الأوقاف فرصة ثمينة لمن يرغب في ديمومة الأجر والثواب بإذن الله تعالى له ولوالديه ولمن يوقف عنه، وباب المشاركة متاح للجميع ويبدأ من دينار وحسب قدرة المتبرع، فنحن نطمح الى شراء هذه العمارة التي تبلغ قيمتها مليون دينار لتكون ركيزة خيرية يستفيد من خيرها وريعها عشرات الأسر والمستفيدون داخل الكويت وخارجها، موضحا أنه من خلال ريعها نقيم مشاريع مختلفة ومتنوعة منها مشاريع تعليمية تزيح الجهل والتخلف عن أبناء المسلمين، كذلك ننفذ المخيمات الطبية التي تعالم الألم وتوفر العلاج للمستفيدين علاوة على تنفيذ المشاريع الإنشائية المهمة.

وتابع الدبوس: نسعى ليكون هذا الوقف مصدر ريع ثابت يغذي مشاريع اللجنة المتنوعة، وخاصة المشاريع التي تهتم بالأسر الفقيرة، والمتعففة من خلال رواتب شهرية، والمساعدات المقطوعة التي يستفيد منها الأرمل والمحتاجون داخل الكويت، والتي لا تجد ما يسد حاجتها الضرورية، فيعيش معنا على هذه الأرض المباركة حالات إنسانية كثيرة، فبعضهم لا يجد سداد الرسوم الدراسية لأبنائه، وبعضهم لا يجد قيمة إيجار المسكن مما يجعله مهددا بالطرد ولديهم أطفال صغار ونساء وآباء وأمهات، وبدورنا فإننا نقوم بالتدقيق والتحري قبل توزيع المساعدات، ولدينا فرق عمل تقوم بزيارات ميدانية للأسر، فهذه أمانة حملناها ويجب أن نوصلها للمستحقين ونحرص على أن نوثق أعمالنا لتسليمها لأهل الخير.

واختتم الدبوس مناشدا التجار والمحسنين والمتصدقين ومحبي الخير دعم هذا المشروع الذي سيكون بإذن الله تعالى إضافة مميزة من خلاله نقدم العون والدعم للمستفيدين ونخفف عنهم المعاناة ونوفر لهم العيش الكريم. للتواصل ودعم المشروع الاتصال على 90028343.