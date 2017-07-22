أكد سكرتير عام ومقرر اللجنة الثقافية في نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة خالد العازمي ان اللجنة الثقافية وضعت خطة متكاملة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية تتضمن العديد من الأنشطة والرحلات الصيفية وسحوبات شهرية وجوائز قيمة للفائزين في هذه السحوبات، مشيرا الى ان باكورة هذه السحوبات في ٣ اغسطس المقبل حيث سيتم السحب برقم العضوية والفائزين سيحصلوا على جهاز ايفون ٧ وايباد.

وقال حمد في تصريح صحافي ان مجلس ادارة النقابة لن يألو جهدا خلال المرحلة المقبلة في سبيل توفير الخدمات والانشطة المتميزة التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية كأحد الادوار المهمة التي يؤديها أعضاء مجلس الادارة الذين يكنون كل التقدير للثقة الغالية التي اولاهم اياها اعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف ان مجلس ادارة النقابة يعاهد اعضاء الجمعية العمومية على العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الانشطة والخدمات التي تصب في مصلحة الاعضاء واسرهم من بين هذه الخدمات الحصول على امتيازات وخصومات كبيرة في مجالات العلاج والسياحة ورحلات العمرة وغيرها من الانشطة الاخرى من خلال التنسيق فيما بين مجلس الادارة، وهذه الجهات المسؤولة عن الخدمات سواء كانت حكومية او غير حكومية فلن تدخر النقابة جهدا في هذا المجال انطلاقا من الدور والمهام المنوطة بأعضاء مجلس ادارة النقابة.