نسعى للاستفادة من الطاقات الشبابية الاقتصادية

تطوير موقع إلكتروني للاتحاد سيكون بمنزلة موسوعة كبرى للشباب

الحسيني: «الاتحاد» أعد اقتراح منهج دراسي يختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عاطف رمضان

أعلن اتحاد اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن تزكية نواف غنيم الزيد رئيسا للاتحاد، وحسين عبدالعزيز الحسيني امينا عاما للاتحاد وامينا للسر.

وقد قام المؤسسون للاتحاد بزيارة مكتب وزيرة «الشؤون» هند الصبيح للتعرف على طلبات اشهار اتحاد خاص بهم.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس اتحاد اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تحت الاشهار» نواف غنيم الزيد في تصريح لـ «الأنباء» أن تزكيته رئيسا للاتحاد ماهي الا امانة في عنقه، مشيرا الى ان «الاتحاد» يواجه تحديات لتحقيق هدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الزيد أنه وحسين الحسيني صاحبا فكرة تأسيس هذا «الاتحاد» وقد استمداها من خطابات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، مشيرا الى ان خطابات سموه تدعم الشباب قلبا وقالبا.

واشار الزيد الى انه يسعى للاستفادة من الطاقات الشبابية الاقتصادية، وانه تم الاتفاق على تأسيس «الاتحاد» بعد قياس التحديات المتعلقة بالمجتمع، فيما يخص التربية ومدى وعي المجتمع لأهمية اتخاذ القرارات الفردية، وكذلك البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي تكمن في وجود العوامل المناسبة لنمو المؤسسات التجارية بشكل عام، بالإضافة الى تحديات تخص الافراد اصحاب المؤسسات وجدية وجاهزية أصحاب المشاريع على تحمل مصاعب ادارة المؤسسات وكذلك قراراتهم الادارية.

وقال انه التقى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بناء على طلب الوزير الذي يتابع بشكل خاص الأمور التي تهم الشباب، مشيرا الى ان هذه لفتة طيبة من الوزير الشاب الروضان كونه انسانا عمليا اقتصاديا يعرف تحديات السوق الكويتي بعيدا عن التنظير الذي لا يخدمنا بمجالنا.

واشار الى انه لمس الجدية في الوزير الروضان وثقل الامانة التي كلفه بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الداعم الرئيسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت.

ولفت الى ان الروضان حث على ضرورة التعاون فيما بين الشباب الذين يمثلون اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الصالح العام لهذا الجيل والجيل القادم الذي سيتمتع بمميزات كبيرة في سبيل تحقيق ثورة الاقتصاد القادمة الا وهي المشاريع الصغيرة التي بدأت تدب في جميع البلدان.

واعرب الزيد عن امله ان يتعاون مع «الاتحاد» كل من وزير البلدية محمد الجبري ووزيرة «الشؤون» هند الصبح لتحقيق اهداف «الاتحاد» وازالة المعوقات التي تعترض نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين الزيد ان اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة يضم مجموعة ريادية من الشباب ذات وجهات وطنية، تطوعية، خدماتية، تجارية ذات خبرة عميقة بالاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الزيد ان شعار «الاتحاد» هو «الكويت سخاء ورخاء»، مضيفا أن هدفه تنظيم الاعمال التجارية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة عبر دعمهم وتنمية اعمالهم بالسبل التي تقتضي نجاحهم وايضا تطوير موقع الكتروني يهتم بتنظيم اتحاد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطبيق الكتروني يكون بمنزلة موسوعة كبرى وطنية تتضمن سيرهم الذاتية والتعريف عن شركاتهم وخدماتهم وعناوينها.

كما يقوم «الاتحاد» بتنظيم اقامة المعارض التجارية التي تخدم تسويق منتجات اصحاب المشاريع وتكون انطلاقة تعريفية للوصول الى تسويق خدماتهم ومنتجاتهم واعمالهم، وعمل ورش ودورات تساعد على انشاء المشاريع الصغيرة لتكوين ثقافة وادارة استراتيجية لدى المستفيد من العملاء.

من جهة اخرى، طالب الزيد «القوى العاملة» بعدم شمول رفع رسوم إصدار تصاريح أو اذونات العمل للمشروعات المسجلة في إدارة عمل المشروعات أو الممولة من الصندوق الوطني.

وطالب ايضا وزيرة الشؤون هند الصبيح بمراجعة قانون العمل الذي أصبح يشكل هما لأصحاب الأعمال حيث يحفظ حقوق العاملين حتى المتغيب منهم ولا ينصف أصحاب الأعمال الملتزمين بالضوابط.

وحدات صناعية

من جانبه، اعرب الامين العام للاتحاد وامين السر، حسين عبدالعزيز الحسيني عن شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدعمه الكبير للشباب اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

. واشاد الحسيني بدور وزارة التجارة والصناعة تجاه دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بالتسريع في انجاز وحدات صناعية وحرفية وتجارية.

واوضح ان «الاتحاد» الناشئ قام باعداد مشروع لوزارة التربية يقدم فيه اقتراحا بتأسيس منهج دراسي لجميع المراحل الدراسية يختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ايمانا منه بدور زرع الثقافة البناءة في الصغر.

وبين انه والزيد التقيا وزير التربية محمد الفارس وقدما له كتابا يتضمن هذا الاقتراح. وقال الحسيني ان التحديات كبيرة امام «الاتحاد» ولا نزال في بداية الطريق وسنقطف ثمار جهودنا خلال الفترة المقبلة.

الجدير ذكره انه قد تم اعداد موقع الكتروني لاتحاد اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويقوم الموقع الالكتروني بالرد على الاستفسارات التي تهتم بالمشاريع الصغيرة وفتح ابواب العمل للشباب الكويتي وتم تعيين موظفين للرد على الاستفسارات خلال فترة الـ 24 ساعة، حيث تلقى الموقع اكثر من ١٨٧ استفسارا في اليوم الاول.

وخدمة الاستفسار هذه مجانية عبر حساب موقع الاتحاد في تويتر وانستغرام @usmekuwait للوصول لمستخدمي التواصل الاجتماعي وايضا موقع الكتروني www.usmekuwait.com للانتساب المجاني.

ويقوم «الاتحاد» بتصميم انفوغرافيك وبطاقات لتشجيع الشباب على اقتحام مجال الاعمال وعدم الاعتماد على الوظيفة الحكومية التي لا تحقق الانجاز العالي للشباب الطموح ناهيك عن طوابير الانتظار التي تعطل الفكر والعمل، مشيرا الى ان هذا العمل لايزال تطوعيا يدار من قبل خيرة شباب الكويت.

نواف الزيد في سطور

- له العديد من الأنشطة الاجتماعية والسياسية.

- على المستوى الرياضي، مؤسس فريق نواف الزيد الذي حصد العديد من البطولات.

- له العديد من الاعمال التي تدعم الشعر والشعراء حيث نظم امسيات شعرية.

- على الصعيد الاجتماعي والانساني شارك الزيد في طرح فكرة مشاركة الشباب «البدون» في سوق العمل مع مبرة شمر والعديد من الجهات الرسمية.

- اما المواقف الوطنية فقد ساهم في انجاز موسوعة جابرنا للأمير الراحل للشيخ جابر الأحمد، وخارج الكويت كان راعيا لحفل عيد الكويت الوطني سنة 2015 في جمهورية التشيك.

- كاتب صحافي واعلامي وله العديد من المقالات.