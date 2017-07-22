محمد راتب

أعلن المركز العلمي طرح خصومات وتقديم فعاليات لمدة 3 ايام تنتهي اليوم السبت بمناسبة اسبوع القروش الذي يشارك فيه كل من اي ماكس وقاعة الاستكشاف واكواريوم المركز العلمي بأنشطة متنوعة.

وبهذه المناسبة، قال مدير سينما اي ماكس عبدالله الشتيل ان الفعالية مشتركة بين الجهات الثلاث، حيث سيكون هناك خصومات على فيلم اسرار المحيط، وورش عمل من قاعة الاستكشاف، وبرنامج الغوص مع القروش تقدمه ادارة الاكواريوم.

وتابع ان الايام الثلاثة تشتمل على فعاليات يستضيف فيها افضل مراكز الغوص في الكويت مثل قينز سنتر وهنتر مارين ونوتيلوس ديفرز وفريق الغوص التجارية الكويتي وابل ديفرز وفريق الغوص الكويتي، وبمشاركة بعض الضيوف المتحدثين هبة القبندي وفواز الصقر في الممر المؤدي إلى قاعة الاكتشاف والاكواريوم.

وأضاف بأن صاحب حساب b7ry@ والناشط في وسائل الاعلام الاجتماعية لكل ما هو بحري عبدالله المشوح سيقدم فيديو 360 لحوض القروش وتوثيق الغوص مع القروش على سناب شات.

وبسؤاله عن الخصومات على فيلم اسرار المحيط ثلاثي الابعاد في سينما اي ماكس، أفاد الشتيل بان بإمكان عشاق الاي ماكس الاستفادة من الخصومات على التذاكر حتى 27 الجاري، حيث يتم بيع التذكرة بـ 3 دنانير بدلا من الاسعار العادية للاطفال والكبار.

وأشار إلى ان التخفيضات ستشمل ايضا اسعار برنامج الغوص مع القروش حتى 27 الجاري حيث سيكون سعر الغوص مع القروش 20 دينارا بدل 30 دينارا خلال الفترة الصباحية ضمن الاسبوع، وسيكون السعر 25 بدل 35 دينارا خلال الفترة المسائية خلال ايام عطلة نهاية الاسبوع.

وزاد ان قاعة الاستكشاف والانشطة التعليمية ستقدم برامجها وفعالياتها حتى اليوم السبت من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء في البهو الرئيسي، وسيكون هنك ورش عمل حول «كيف تحافظ اسماك القرش على بقائها» و«كيف يستخدم سمك القرش احساس الشم بالقبض على فريسته» و«تعرف على مستويات المحيط» وحقائق ومعلومات ممتعة عن اسماك القرش «وتعرف على التهديدات التي تواجه اسماك القرش اليوم».

هدف الأسبوع إثراء المعرفة والوعي بالغوص والمحافظة على الأسماك في الخليج

قال اخصائي أحياء مائية اول نواف الزايد إن اسبوع القروش يهدف إلى إثراء المعرفة والوعي بالغوص والمحافظة على الاسماك في الخليج، مبينا أن لدى المركز العلمي 7 أنواع من القروش حيث يوجد في الحوض الرئيسي النمر الرملي وقرش الحاضنة.

وبسؤاله عن المخاطر التي يعيشها الغواصون بالتعامل مع اسماك مفترسة مثل القرش، ذكر أن معظم الناس يتساءلون عن المخاطر ولكننا نطمئنهم بالأنواع الموجودة لدى المركز العلمي ومنها النمر الرملي هي من الانواع التي تدافع عن نفسها اكثر من الهجوم، ومعظم مراكز الاكواريوم حول العالم لديها هذا النوع لانه ينسجم مع التدريب ومتآلف مع الانسان وبالإمكان تعويده على طريقة التغذية.

واما بخصوص دورات الغوص وإقبال المواطنين والمقيمين على المشاركة فيها، أوضح أن توجه الخليج والكويت تحديدا اليوم نحو الغوص لانه عالم ثان وبيئة مختلفة وجديدة وفيها إثارة للغواصين والمشاركين فيها.