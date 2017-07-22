استقبل مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد مكتبه رئيسة قسم التربية الفنية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فريدة شعبان والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة تقديم لوحات فنية تذكارية للفريق خالد المكراد تقديرا من قسم الدراسات الفنية للدور الكبير الذي يقوم به رجال الإطفاء أثناء تعاملهم مع الحرائق التي وقعت مؤخرا في البلاد وشهدت حرفية عالية من قبل رجال الإطفاء بالتعامل معها، كما عبرت د.فريدة شعبان عن شكرها للفريق المكراد لحفاوة الاستقبال.

ومن جانبه، رحب الفريق المكراد بهذه الزيارة، معربا عن شكره وتقديره للدكتورة فريدة شعبان والوفد المرافق لها ودعمهم لإخوانهم رجال الإطفاء، مؤكدا أن هذا الدعم غير مستغرب، مبينا أثره الكبير في نفوس منتسبي الإدارة العامة للإطفاء.

حضر الاستقبال نائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية اللواء م.خالد التركيت ونائب رئيس قسم التربية الفنية في الهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالمحسن الصايغ وأعضاء هيئة التدريس كل من د.مساعد البحيري ود.عبير الكندري ومجموعة من الطلبة.