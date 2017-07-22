أسامة أبوالسعود

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان النائب العام كلف أحد مديري النيابة للتنسيق مع وزارة الداخلية للإفراج الفوري عن الأسماء التي شملها العفو الأميري بمكرمة صاحب السمو الأمير لعام ٢٠١٧ قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد وزير العدل في تصريحات لـ «الأنباء» على ان الأمور تجري على قدم وساق لسرعة الإفراج عمن شملهم العفو النهائي من الأحكام لقضاء العيد مع أسرهم وذويهم.

وتابع العزب قائلا: «أما من شملهم تخفيض العقوبة الى النصف فيتم التعامل معها وفق القانون لأنهم في النهاية مازالوا داخل السجن».

وأضاف: يبقى الفريق الثالث والخاص بإلغاء الأبعاد الإداري والغرامات، حيث سيتم إلغاء الأبعاد والتعامل معهم وفق الضوابط والقوانين.

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص إزالة بعض مراكز الخدمة القديمة، شدد الوزير العزب على انه لا يمكن القبول بمراكز خدمة غير حضارية ولا تليق بوزارة العدل والكويت، كاشفا عن انه أمر بإلغاء مركزي الخدمة في الرميثية واليرموك بداية من اول شهر اغسطس المقبل وإحالة جميع معاملتهما الى مناطق مجاورة لحين توفير أماكن خدمة حضارية.

وأكد أن وزارة العدل كجزء من منظومة العمل الحكومي تقوم بدورها لخدمة الناس، ويجب ان يتحقق ذلك في مركز تحقق الراحة والطمأنينة وسرعة إنجاز المعاملات لكل مواطن ومقيم.