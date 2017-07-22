محمد راتب

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن الاحد ٣٠ الجاري سيكون موعدا لإجراء القرعة العلنية لتربية الأبقار وتسمين العجول وذلك في المقر الرئيسي للهيئة الخاص بمشروع الأمن الغذائي.

وأكدت أن آخر موعد لاستكمال المستندات المطلوبة من الشركات الوطنية المتقدمة سلفا هو الاربعاء المقبل حتى الساعة ١٢ ظهرا، موضحة أنه في حال الرغبة في الاستفسار عن القرعة أو معرفة أي معلومات إضافية يمكن مراجعة قطاع الثروة الحيوانية بالمقر الرئيسي للهيئة بمنطقة الرابية وذلك خلال أوقات الدوام الرسمية من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع.