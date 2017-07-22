أكد سفيرنا لدى اليونان سعود الدويش سلامة جميع المواطنين الكويتيين عقب الزلزال الذي تعرضت له عدة مناطق ساحلية ولا سيما جزيرة (كوس) اليونانية فجر امس.



وذكرت السفارة الكويتية بأثينا في بيان تلقت «كونا» نسخة عنه ان السفير الدويش أجرى اتصالا هاتفيا مع عمدة جزيرة (كوس) يورغوس كيريتسيس وكذلك مع السلطات المحلية بالجزيرة للاستفسار فيما إذا كان هناك أي إصابات تعرض لها سياح أو مصطافون كويتيون.



وناشد الدويش المواطنين الكويتيين المتواجدين في اليونان ضرورة التعاون مع السلطات المحلية وكذلك الاتصال بهاتف الطوارئ لدى السفارة على الرقم 6943010301 أو رقم السفارة 2106743593 لتقديم أي مساعدة يحتاجونها على مدار الساعة.



وكان زلزال بلغت قوته 6.3 درجتن على مقياس ريختر ضرب بحر (ايجه) فجر اليوم وتأثرت به مناطق ساحلية في كل من اليونان وتركيا وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين في جزيرة (كوس) اليونانية.