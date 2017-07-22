أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني الرسمي للكويت مساء امس وصول طائرة (الوفرة) وهي تاسع طائرة من طراز (بوينغ 777 ـ إي ار300) ذات المدى الطويل التي تتسلمها الشركة.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الرشيد في تصريح صحافي عقب وصول الطائرة إلى مطار الكويت الدولي إنه بتسلم (الكويتية) الطائرة التاسعة تبقى طائرة واحدة من مجموع عشر طائرات من هذا الطراز.



وأوضح الرشيد أنه تم بيع وإعادة تأجير أربع طائرات منها لشركة (ألافكو) في شراكة تمويلية «نتمنى أن تحقق المردود المتوقع منها»، مشيدا بهذا التعاون من إدارة الشركة في إنجاز هذه الشراكة بما يحقق مصلحة الشركتين لأنه أول تعاون من هذا النوع مع (الكويتية).



من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة (ألافكو) عادل البنوان في تصريح مماثل إن «هذه الصفقة تعد الأولى في تاريخ (ألافكو) مع الطائر الأزرق الناقل الوطني لدولتنا الحبيبة الكويت»، لافتا إلى أن الصفقة التي أبرمت أخيرا مع (الكويتية) نصت على بيع وإعادة تأجير أربع طائرات لفترة إيجار تمتد 12 سنة.



وأضاف البنوان أن هذه الصفقة «ستكون لها انعكاسات إيجابية ستساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني حيث سيتم تمويل هذه الطائرات غالبا من البنوك الكويتية والتي تعتبر إحدى أبرز ركائز اقتصادنا».