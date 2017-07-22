المتورطون برروا قيامهم بالمختلفة لتحقيق الربح السريع

عاطف رمضان



احبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة مخزن في منطقة جليب الشيوخ يقوم بتغيير بلد منشأ ٤ طنا من الارز الهندي الى باكستاني ، ويقوم كذلك بتمديد الصلاحية عام كامل كفترة اضافية على الموعد الحقيقي لانتهاء صلاحيته.

وقالت وزارة التجارة والصناعة ان جهاز الرقابة وحماية المستهلك قام باحباط هذا المخزن بناء على تعليمات من قبل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان .

واوضحت (التجارة) ان فريق الرقابة بعد متابعة ومراقبة عن كثب بالتعاون مع وزارة الداخلية تم ضبط العاملين في المخزن المخالف متلبسين ، حيث برروا قيامهم بتلك المخالفات من اجل الربح السريع وتم تحرير المخالفات واحالتهم الى الجهات المختصة لإجراء اللازم .

وفريق الرقابة بالوزارة ضم كلا من رئيس الفريق حامد الظفيري والمفتشين احمد العيسى ورضا كاوياني ونواف الدليجان وصالح المزيدي .

ومن وزارة الداخلية كلاً من ملازم اول طلال المطيري وبدر المليفي ومحمد الهولي ومشاري بوحيمد .