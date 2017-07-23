أكثر من 85 ألف متبرع من 46 دولة تفاعلوا معنا وهذا يعكس عالمية العطاء الكويتي

دور محمد الحصينان كان بارزاً في نجاح الحملة

1404 طلاب داخل الكويت يستفيدون من الحملة خصص لهم 300 ألف دينار

تنفيذ الحملة ليس بالأمر السهل فهناك متابعة وفرق عمل وباحثون يعملون يومياً لمدة 12 ساعة

وصلنا قرابة 13 ألف طلب ونحن مطالبون بالتدقيق والرقابة لوصول المساعدات لمستحقيها

الطلاب المستفيدون من الحملة في 59 مدرسة داخل الكويت ليلى الشافعي

أكد مدير تنمية الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني ان حملة «أبشروا بالخير» نجحت نجاحا مبهرا لم نجد له نظير الا في كويت الخير حيث تم جمع مبلغ 4 ملايين دينار في 12 ساعة فقط تبرع من 85 ألفا من 46 دولة من دول العالم، مشيدا بدور محمد الحصينان في نجاح الحملة ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال تأييدهم للحملة وحول هذه الحملة الناجحة نتعرف على ما صرف من هذا المبلغ ولمن وصل من خلال لقائنا مع عمر الثويني..

فإلى نص الحوار:

ما فكرة حملة «أبشروا بالخير»؟

٭ جاءت الفكرة انطلاقا من دورنا الديني والإنساني والخيري لمساعدة أهلنا داخل الكويت وتوجد عدة مشاريع في جمعية النجاة الخيرية منها لجنة الرحمة للخدمات الطبية ولجنة طالب العلم ومشروع إحساس لدعم الأسر المتعففة وجاءت حملة «أبشروا بالخير» لتوفير قيمة الإيجارات وسداد الرسوم الدراسية عن طلبة العلم المعسرين داخل الكويت. وكانت مبادرة خيرية قامت بها جمعية النجاة الخيرية مع مجموعة من شباب الكويت وهم: الإعلامي محمد الحصينان والمصور عبدالله الشايجي وعبدالرحمن البداح، وبكرم وحفاوة اهل الكويت وتفاعل المحسنين مع الحملة نجحت نجاحا مبهرا وحظيت بتفاعل مميز بين المحسنين قابله مع الطرف الآخر تفاعل من المستفيدين قارب عددهم الـ 13 ألف شخص من الكويتيين والوافدين وغير محددي الجنسية.

كيف كان تفاعل أهل الكويت مع الحملة؟

٭ عطاء أهل الكويت ودعمهم يثلج الصدر حيث لاقت الحملة تفاعلا فاق التوقعات وحققت نجاحا واسعا وإيرادات قياسية تجاوزت الـ 4 ملايين دينار في مدة 12 ساعة في يوم 2 يونيو، حيث بدأت من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 1 فجرا، وقد كانت الحملة هي الحدث الأبرز في هذه الفترة، حيث تفاعل اكثر من ٨٥ ألف متبرع من 46 دولة وهذا يدل على الثقة العالمية التي حازها العمل الخيري الكويتي وعلى هذا النجاح الكبير، كما أسعدنا تواجد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معنا حيث أشادوا بالتنظيم والشفافية الكاملة للحملة، حيث تم تسلم التبرعات عبر الموقع الإلكتروني وأجهزة K-Net فقط وتم عرض التبرعات لحظة بلحظة على شاشة عرض كبيرة وسط مجمع 360 ونقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل والمشاهير.

مجريات الحملة

ماذا عن شريحة المستفيدين من الحملة بعد ان تم جمع 4 ملايين دينار واين ذهبت؟

٭ هم من داخل الكويت من الاسر المتعففة ذات الدخل المحدود حيث تقوم الجمعية بسداد الايجارات للعوائل المستوفين الشروط لمدة عام كامل وتم دفع ايجار 3 شهور جملة واحدة لهذه العوائل ويتبقى للمستفيد 3 دفعات أخرى بمعدل دفعة كل 3 شهور.

وماذا عن الأسر المهددة بالطرد لتأخر دفع الايجارات؟

٭ نتواصل مع المالك لسداد المبالغ المتبقية عليه حيث وصلنا عبر رابط الحملة اكثر من 12900 ألف طلب فيما يخص الايجارات، وجار فحص هذه الطلبات بدقة وموضوعية وشفافية لضمان وصول الأمانة لمستحقيها من خلال طلب أوراق رسمية ضرورية.

وأين ذهب بقية المبلغ المتحصل من الحملة؟

٭ هناك جزء آخر مخصص لطلبة العلم المنتشرين داخل الكويت حيث تم تحديد عدد المستفيدين من الحملة وعددهم 1404 طلاب في شتى المراحل الدراسية خصص لهم ٣٠٠ ألف دينار، وهؤلاء الطلبة متواجدون في اكثر من 59 مدرسة داخل الكويت وبإذن الله في شهر سبتمبر المقبل نبدأ في التنفيذ عن طريق زيارة المدارس وتسليمها الرسوم وتوثيق ذلك وسنوافيكم بتقارير اسبوعية ننشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، ولا شك انكم حملتمونا امانة ثقيلة، ونحن بدورنا نعمل على ذلك ليلا ونهارا لإيصالها للمستحقين، ومنذ انتهاء الحملة هناك فرق عمل مدربة ومتخصصة نعمل بشكل دائم على فرز الملفات والتأكد منها، ونحن مطالبون بإيصال الاموال لمستحقيها، ولذلك نبذل جهودا حثيثة وكانت اجتماعاتنا بشكل يومي اكثر من 25 اجتماعا يوميا حيث كان الاستعداد للحملة متأخرا ومع ذلك نجح نجاحا كبيرا بفضل الله.

قمتم بزيارة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح حدثنا عن هذه الزيارة؟

٭ قمنا بالزيارة وذلك لاطلاعها على آخر مستجدات الحملة، وقد أشادت بالدور الإنساني الرائد لجمعية النجاة الخيرية داخل الكويت وخارجها، مثمنة حملتها الرمضانية «أبشروا بالخير» وقد رحبت بوفد النجاة المكون من مدير عام الجمعية د. محمد الأنصاري ونائبه د. جابر الوندة والناشط في العمل الخيري والإنساني محمد الحصينان ومحدثكم، وقد أعربت عن سعادتها مؤكدة ان الوزارة تدعم وبقوة العمل الخيري المؤسسي المنظم الذي يرفع اسم الكويت حاليا في المحافل الدولية.

كم بلغت نسبة الجمعية من الأربعة ملايين والفريق المشارك؟

٭ لم تحسب أي نسبة لها ولا للقائمين على الحملة، فنسبتنا نريدها من الله جل وعلا 700% وهذا ما نطمح اليه.

وقد كان دور محمد الحصينان دورا كبيرا في الحملة الذي بذل الوقت والجهد والتعب في سبيل نجاح الحملة هو وفريق العمل معه وكل من شاركنا العمل لهم كل الشكر والتقدير على جهودهم مما أشعرنا بالفخر عندما عملنا مع طاقات فاعلة مثل هؤلاء الشباب الذين يسعون الى خدمة الإنسان ودعم المحتاجين محولين الخبرات والمهارات والهوايات التي اكتسبوها لخدمة العمل الخيري، فجزاهم الله خيرا.

كلمة أخيرة؟

٭ أشكر جريدة «الأنباء» هذا المنبر الإعلامي الذي يتصف بالمصداقية ومساندة العمل الخيري ودور «الأنباء» الإنساني الرائد والملموس تجاه نشر المشاريع الخيرية والإنسانية وحث المحسنين على المشاركة فهي شريك خيري فعال، وأنا سعيد بتواجدي معكم لأرد على تساؤلاتكم حول أين ذهب مبلغ الـ 4 ملايين دينار، كما أشكر جميع أهل الخير في مختلف دول العالم من أفراد ومؤسسات رسمية وأهلية، وأشكر وزارة الشؤون الاجتماعية على تعاونها ودعمها للحملة وكل من شارك في دعم الحملة المبارك، ولمزيد من التواصل ت: 1800082.