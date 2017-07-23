ليلى الشافعي

نظمت ادارة النشاط النسائي في جمعية صندوق إعانة المرضى حفلا لتوزيع جوائز مسابقة انقاص الوزن التي اقامتها على مدار ثلاثة أشهر ضمن نادي مكافحة مرض السمنة.

وقالت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالإدارة خديجة عبدالصمد ان القسم أعلن عن بدء المسابقة بتاريخ 22 مارس الماضي وحتى بداية يوليو وتضمنت برنامجا توعويا بأضرار السمنة وسبل مكافحتها من خلال النادي التوعوي لمرض السمنة التابع للجمعية وتقديم المحاضرات والندوات في المجال ذاته، حيث قدمت خبيرات التغذية محاضرات عن الغذاء الصحي مرفقة بأنظمة غذائية صحية للمشاركات، ناهيك عن محاضرة عن ادارة تفتيش الأدوية لتوضيح أدوية التخسيس الضارة والسبل الطبيعية البديلة مع عرض عينات من المواد الرائجة في الأسواق والأضرار التي تنجم عنها.

وأضافت عبدالصمد، أن عدد المشاركات في المسابقة بلغ 40 متسابقة وتمت التصفية بين المراكز الـ 10 المتقدمة للمنافسة على المراكز الثلاثة الاولى التي ستحصل على الجوائز، لافتة إلى أن المسابقة حظيت بأصداء عالية واقبال كبير من قبل النساء في المجتمع.

من جانبها، قالت آية البلوشي والحاصلة على المركز الأول في المسابقة: عرفت عن المسابقة من الإعلانات في جمعية الزهراء التعاونية واشتركت بها لفكرتها الجديدة حيث تساهم في مكافحة السمنة وتشجيع الفتيات والنساء عامة على الحصول على جسم رياضي وقوام صحي.

وأضافت: وفي البداية لم اتوقع أن التزم بالبرنامج وحضور الندوات الا أن اجواء التنافس والمرح بين المتسابقات شجعتني على ذلك فحضرت المحاضرات والتزمت بالبرنامج الغذائي وكانت النتيجة انني وبفضل الله حصلت على وزن مثالي وتخلصت من أعراض ضغط الدم التي كنت اعاني منها.