بالتعاون مع لجنة التعريف بالإسلام، أطلق معهد كامز للتدريب الأهلي النسخة الثانية من النادي الصيفي «نادي الداعية الصغير» والخاص بأبناء الجاليات الأجنبية ضيوف الكويت بهدف الاهتمام بهم وتوعيتهم وتثقيفهم وتنمية معارفهم خلال العطلة الطيفية.

وأوضح مدير عام المعهد عثمان الثويني أن النادي يهدف إلى تعزيز ونشر العديد من القيم التي تهتم بفئة النشء والأطفال، كما يسعى لاستثمار فترة الإجازة الصيفية في تعليم وترفيه أبناء الجاليات المسلمة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتفاخرهم بدينهم والمساهمة في زرع حب الدعوة إلى الإسلام وأيضا رفع قدرات ومهارات المشاركين في التحدث والإلقاء والتواصل مع الآخرين، وتطوير وتحسين المهارات الحياتية.

وأوضح الثويني أن الفئة العمرية المستهدفة من 10 الى 14 عاما للذكور والإناث، مشيرا الى ان فعاليات البرنامج التدريبي لنادي الداعية الصغير ستستمر حتى 30 أغسطس المقبل، في أفرع لجنة التعريف بالإسلام.

وحول طبيعة البرامج التي تقدم للمنتسبين، ذكر ان أهم الأنشطة والبرامج تضم القرآن الكريم ونحرص على تحويل الآيات إلى واقع عملي ومنهج حياة، وكذلك اللغة العربية بجانب المهارات الحياتية والأنشطة والرحلات الترفيهية المتنوعة التي يقيمها النادي.

ولفت الى أن أنشطة النادي حظيت بمشاركة أكثر من 80 مشاركا ومشاركة من الذكور والإناث من أبناء الجاليات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، متقدما بالشكر للجنة التعريف بالإسلام لرعايتها للنادي الصيفي للمرة الثانية على التوالي، مثمنا حرصها الدؤوب على تنمية مهارات الصغار وتعزيز قدراتهم ليكونوا طاقات فاعلة في مجتمعاتهم.