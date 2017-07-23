فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن إنجاز 7% من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري الخامس الى الطريق الدائري السادس العقد (ه ط 263)، موضحا ان مدة تنفيذ العقد 1095 يوما بدأت في نهاية العام 2016 وينتهي في نهاية العام 2019 وفقا للمواعيد التعاقدية.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان المشروع من المشاريع الهامة التي ينفذها القطاع بكلفة إجمالية 77.3 مليون دينار لتحقيق العديد من الأهداف منها خدمة حركة المرور القادمة من المناطق السكنية المحاذية وتطوير شارع الغوص إلى زيادة انسيابية حركة المرور ورفع كفاءة الطرق وزيادة معايير الأمان والسلامة عليها والتقليل من الحوادث المرورية وتحديث وتطوير شبكة الطرق بشكل عام بعد الانتهاء الكامل من الأعمال ودمجها في الشبكة.

وشدد الحصان على حرص القطاع والجهاز التنفيذي بالمشروع على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تضمن أمان وسلامة مرتادي الطريق من جهة والعاملين فيه. من جهة أخرى، كما هناك حرص على إجراءات وعمل التحويلات المرورية في كل مواقع العمل بالمشروع لمنع حدوث أي اختناقات مرورية.