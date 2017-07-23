عاطف رمضان

أحبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة مخزنا في منطقة جليب الشيوخ يقوم بتغيير بلد منشأ ٤ أطنان من الأرز الهندي الى باكستاني، ويقوم كذلك بتمديد الصلاحية عاما كاملا كفترة إضافية على الموعد الحقيقي لانتهاء صلاحيته.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن جهاز الرقابة وحماية المستهلك قام بإحباط هذا المخزن بناء على تعليمات من قبل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان. وأوضحت «التجارة» أن فريق الرقابة بعد متابعة ومراقبة عن كثب بالتعاون مع وزارة الداخلية تم ضبط العاملين في المخزن المخالف متلبسين، حيث برروا قيامهم بتلك المخالفات من أجل الربح السريع وتم تحرير المخالفات وإحالتهم الى الجهات المختصة لإجراء اللازم.

وفريق الرقابة بالوزارة ضم كلا من رئيس الفريق حامد الظفيري والمفتشين احمد العيسى ورضا كاوياني ونواف الدليجان وصالح المزيدي.

ومن وزارة الداخلية كلا من ملازم اول طلال المطيري وبدر المليفي ومحمد الهولي ومشاري بوحيمد.