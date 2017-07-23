أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد الجبري حرصه على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة الى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، مشيرا الى أن رعايته لمنتدى «تشطيباتي» الخاص بثقافة التشييد والبناء الذي تقيمه «مهندسة بلا حدود ـ الكويت» مع مشروع «تشطيباتي» ويهدف الى ترسيخ الأسس الصحيحة لثقافة البناء والتشييد لدى المواطنين.

واستقبل الجبري في هذا الاطار بمكتبه رئيسة «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» م.زينب قراشي ومنسق مشروع «تشطيباتي» فيصل المبارك، حيث أكدوا استعدادهم لانجاح المشروع واقامته في الفترة من 18 ـ 20 سبتمبر المقبل بفندق هوليداي إن - السالمية، موجهين الشكر له على رعاية المنتدى وأنه سيكون لهذه الرعاية وتوجيهاته أبلغ الأثر في إنجاح المنتدى.

وعرضت القراشي على الجبري أهداف المنتدى المتمثلة في توجيه المواطنين أصحاب البناء بالأسس السليمة والخطوات المتبعة وكذلك مساعدة المهندسين الكويتيين للارتقاء بالعمل للنهوض بالتنمية العمرانية التي تشهدها الكويت.

وأوضح منظما المنتدى للوزير أن هذا المنتدى سيعرف الجميع بكل مراحل البناء والتشييد وأسس إصدار التراخيص المطلوبة والالتزام بقوانين البناء في الدولة والأنظمة المعمول فيها.