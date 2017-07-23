الأذينة: «الأوقاف» تدرك أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقها وبدأت الاستعدادات لموسم الحج في وقت مبكر

أسامة أبوالسعود

عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقاء تنويريا لأعضاء بعثة الحج في المسجد الكبير، وذلك بحضور وكيل الوزارة م.فريد عمادي والوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج ورئيس البعثة خليف الأذينة ومدير مكتب شؤون الحج والعمرة محمد العليم ومدير إدارة الإعلام أحمد القراوي وعدد من المسؤولين في بعثة الحج وفي وزارة الأوقاف‬.

وقال وكيل الوزارة م.فريد عمادي لأعضاء البعثة: أوصيكم وأوصي نفسي بوصايا عشر، لاسيما ونحن في هذه الأيام المباركة التي يكون فيها الأجر مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى.

وأوضح في الوصية الأولى: أوصيكم بالإخلاص في العمل، وهذا المنطلق يجب أن نكون عليه جميعا ونحتسب العمل عنده، عز وجل، كي يتقبل الله أعمالنا‬. وفي الثانية أوصيكم بتقوى الله وطاعته خصوصا في هذه الأشهر الفضيلة.

وقال عمادي: أما في الوصية الثالثة فأوصيكم باستشعار عظمة فريضة الحج خصوصا ان هذا الركن أحد أركان الإسلام الخمسة.

ودعا في الوصية الرابعة الى أن يستشعر الجميع عظمة العمل المنوط بهم، موضحا «اننا ذاهبون لخدمة لحجاج الكويت، وهذا شرف عظيم لنا، وعلينا جميعا أن نتسابق في هذا العمل‬».

وأوصى عمادي الحضور في الخامسة باستشعار مكانة البيت العتيق الذي جعل الله، عز وجل، له أحكاما خاصة تختلف عن أي بقعة أخرى. وأكد في الوصية السادسة الحرص على العمل بروح الفريق الواحد والعمل كخلية نحل، فلدينا في وزارة الأوقاف مهمة منوطة بنا علينا أن نؤديها على أكمل وجه‬.

وشدد عمادي في السابعة على ضرورة تعاون وتكاتف جميع أعضاء البعثة، وأن يساهم الكل في إتمام العمل وفق التخصص كي ينعكس ذلك على الحملات الكويتية وحجاجها، مشيرا إلى أن هذا السلوك كان سلوك ونهج جميع بعثات الحج في السنوات الماضية، لأن الجميع من دون استثناء يدرك أنه يمثل الكويت ولا يمثل نفسه في هذه الرحلة.‬‬‬‬‬‬

وقال في الوصية الثامنة: ان العمل في البعثة كبير، لذا علينا احتساب هذا العمل عند الله وان تكون النوايا خالصة له، عز وجل، كي يعيننا على أداء أعمالنا على الوجه الأكمل.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف أعضاء بعثة الحج في الوصية التاسعة بضرورة التقيد بالقرارات الصادرة من رئيس البعثة ومن رؤساء اللجان المختلفة في البعثة، حيث إنه بمقدار الالتزام بتلك القرارات يمكن تحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف المنشودة.

‫وقال عمادي في وصيته العاشرة والأخيرة: علينا أن نشدد على احترام قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية لأننا حريصون على أن يكون موسم الحج هذا العام 1438 من المواسم الناجحة، وبمقدار ما نلتزم بهذه التعليمات والأنظمة نكون قد ساهمنا بشكل فاعل في نجاح الموسم.‬‬‬

مشيرا إلى أن تلك المهمة ليست لأداء واجب وظيفي، بل هي مهمة دعوية شرعية لخدمة الحجاج، موضحا: أنتم سفراء الكويت في هذه الرحلة الإيمانية وخلال موسم الحج، وواجهتها على أراضي المملكة العربية السعودية وفي بلاد الحرمين الشريفين، لهذا عليكم أن تكونوا خير مثال وقدوة، وان تمثلوا بلادكم الكويت أحسن تمثيل.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج ورئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة: ان وزارة الأوقاف تدرك أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقها، ومن هذا المنطلق بدأت الاستعدادات لموسم الحج هذا العام في وقت مبكر، وذلك بهدف المحافظة على الانجازات والمكتسبات التي حققتها في موسم الحج الماضي الذي لم تسجل فيه أي ملاحظة أو مخالفة على البعثة وحملات الحج.