اختار النادي البحري الرياضي الكويتي «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد» شعارا لرحلة إحياء ذكرى الغوص التاسعة والعشرين، التي سينظمها في الفترة من 27 الجاري إلى 3 أغسطس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الأمير وستنطلق فعالياتها بمراسم «الدشة» التي ستقام صباح الخميس المقبل، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وبمشاركة ما لا يقل عن 200 شاب، و13 سفينة غوص من بينها أربع سفن مهداة من سمو الأمير وتسع سفن مهداة من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.

وأشار رئيس النادي اللواء فهد الفهد الى ان الشعار الذي وضعه النادي «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد» يأتي من واقع الدور الوطني للنادي، في تعزيز الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها سمو أمير البلاد، في رأب الصدع الذي حدث ما بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، ولم شملهم، وفي المحافظة على البيت الخليجي، لا سيما ان من أهداف رحلة الغوص التأكيد على عمق الروابط الخليجية، والمشاعر المشتركة والمصير الواحد التي ارتبط بها أبناء الخليج.

وأضاف ان النادي وعلى امتداد رحلاته، حرص على ربط رحلة الغوص بالعلاقات التاريخية لدول الخليج العربية، وقد سبق له ان نظم رحلة غوص خليجية متكاملة، وهي الرحلة السابعة التي اقيمت عام 1995 في إطار فعاليات المهرجان البحري الأول لدول مجلس التعاون، وشارك فيها عدد من رحال البحر والشباب من جميع دول مجلس التعاون، فيما رفعت كل سفينة علم دولة خليجية، وحملت شباب الخليج لترسم من خلال ذلك صورة معبرة عن الارتباط التاريخي الوثيق بين أبناء الخليج في الماضي والحاضر، كما شهدت رحلة الغوص الحادية والعشرين التي نظمها النادي عام 2009 التوجه الى مغاصات مملكة البحرين الشقيقة بالإضافة الى مغاصات الكويت، وتم اختيار الرحلة ضمن المشروع العالمي «الطريق الى اللؤلؤ» الذي أشرفت عليه اليونسكو بمشاركة فريق تصوير أجنبي، وبهدف توثيق برنامج تراثي إنساني عالمي عن الخليج كان للكويت الشرف في ان يشملها هذا الاختيار من واقع اهتمامها الكبير والمميز في مجال التراث البحري الخليجي.

وذكر اللواء الفهد ان رحلة الغوص بشكل عام، تترجم توجيهات صاحب السمو الأمير على المستوى الخليجي، وحرص سموه في المحافظة على كياننا وبيتنا الخليجي، وعلى المستوى المحلي من خلال توجيهاته الأبوية للمساهمة في تعزيز روح الوحدة الوطنية في نفوس الشباب.