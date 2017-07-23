فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بوزارة الأشغال أن الوزارة بانتظار وزارة المالية لصرف البدلات الخاصة بموظفي الوزارة والبالغ عددهم اكثر من 700 موظف من موظفين ومهندسين وفنيين.

وأضاف ان بدلات الموظفين تشمل بدلات العدوي والضوضاء والخطر والنوبة وتمنح للذين تنطبق عليهم لوائح ديوان الخدمة المدنية، وتبلغ كلفة هذه البدلات نحو مليون ونصف المليون دينار للذين تمت الموافقة عليهم من وزارة الأشغال، وتقوم وزارة الأشغال حاليا بحصر كشوف الموظفين غير الكويتين لإحالتهم الى التقاعد من خلال التنسيق بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية.