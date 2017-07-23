جاسم التنيب

«بورصة الأسماك تتجه إلى الاستقرار»، هذا ما قاله عدد من المتابعين لسوق السمك والمزادات التي تجري كل يوم رغم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.



فيوم أمس وصل سعر حبة الصبور الفضي زنة كيلو وربع الى 22 دينارا، مسجلة بذلك أغلى الأسعار على الإطلاق، أما الزبيدي فوصل سعر الكيلو ذي الثلاث حبات الى 9 دنانير، وسجل البالول 8 دنانير للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو الهامور 6 دنانير.

ووصل سعر كيلو الشعم الى 5 دنانير، والروبيان الإيراني دخل في منافسة مع الكويتي حيث بلغ سعر كيلو الإيراني 4 دنانير، أما الميد فأطل بقوة داخل السوق بسعر يتراوح بين 30 و45 دينارا للسلة.