أعلنت الإدارة العامة للإطفاء، السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد، في ستة كراجات على مساحة 1500 متر مربع في منطقة شرق الصناعية.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة في بيان صحافي، إن الحريق التهم في البداية أربعة كراجات بمساحة 600 متر مربع تحتوي على إطارات وقطع غيار للسيارات ودراجات نارية ، مشيرة إلى أن أضراره امتدت لتشمل اثنين آخرين نتيجة الحرارة والدخان.

وأضافت أن ستة فرق تابعة لمراكز الهلالي والمدينة والسالمية وصبحان والفحيحيل والاسناد هرعت إلى موقع الحادث، مشيرة إلى انه يجري حاليا التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.