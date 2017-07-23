استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 0.302 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.352 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.392 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 0.319 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا وذلك بسبب المخاوف السياسية المتجددة في واشنطن بعد تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي حول مناقشة البنك لمستقبل برنامج شراء السندات خلال فصل الخريف.