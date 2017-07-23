تنفيذ 80% منه وطوله يبلغ 36 كيلومترا بتكلفة 738 مليون دينار

(جسر جابر) يعد من أهم الإنجازات الجديدة لدولة الكويت ضمن رؤية (كويت 2035) وواحدا من أطول الجسور البحرية في العالم التي تنفذ تحقيقا لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

ويأتي تنفيذ المشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 80 في المئة في إطار التزام الحكومة الكويتية باتباع حلول فعلية لربط مدينة الكويت بمدينة الصبية ومدينة الحرير المستقبلية مختصرا المسافة والزمن إليهما خلال ربع ساعة بدلا من ساعة كاملة.

ويبلغ طول مشروع جسر جابر الذي سينتهي العمل به نهاية العام المقبل 36 كيلومترا وبتكلفة قدرها 738 مليون دينار كويتي.