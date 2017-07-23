يعقد المجلس البلدي غدا الاثنين جلسة عادية ضمن دور الانعقاد الـ11 ومن أبرز البنود المتضمنة بجدول الأعمال طلب تثبيت أسماء الشوارع الداخلية القديمة (السكيك) في منطقة المباركية التراثية والمناطق القريبة منها.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة اقتراح إلزام مصانع الخرسانة التحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادره من بلدية الكويت وذلك نتيجة زيادة أعمال البناء المخالفة.

ويناقش المجلس كذلك طلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على إضافة نشاط معارض السيارات في إحدى قسائم منطقة الشويخ الأولى وطلب وزارة الأشغال العامة استحداث دوار في الطريق الرئيسي بضاحية علي صباح السالم.

ويشمل جدول الأعمال طلبا بحظر استخدام توزيع الأكياس البلاستيكية في المجمعات التعاونية واستبدالها بأكياس بيئية بديلة وطلب إعادة تقييم عدد من مواقف السيارات للمباني الاستثمارية والتجارية.

كما يندرج تحت جدول الأعمال إلغاء لجنة السلامة التابعة للمجلس البلدي لانتهاء الغرض منها اضافة لطلب نقل محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة الجابرية لموقع آخر.