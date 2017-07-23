بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ،ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، متمنيا سموه للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها كل الرفعة والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.
وبعث سمو ولي الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة.