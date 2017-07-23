«مصدوم ولم أفهم القرار»

محرك العرائس «ستيف ويتمير»، 58 سنة، وهو محرك عروسة الضفدع «كيرميت» الشهيرة، لما يزيد على 27 سنة مضت، «معلقا على قرار مؤسسة والت ديزني بفصله من العمل. وكان قرار الفصل قد صدر مسببا، متهما محرك العرائس باتباع سلوكيات غير مقبولة، ومنها رفضه المساعدة في تدريب المتدربين الجدد.