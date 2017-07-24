تشكيل فريق إعلامي للرد الآني على ملاحظات رواد الـ «Social Media» حول الوزارة في إطار لقاءاته المكوكية بموظفي وزارة العدل للتعرف على مكامن الخلل في العمل ودفع سبل تطويره لخدمة المراجعين، اجتمع وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بموظفي قطاع التطوير الإداري والإعلام في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وضم اللقاء كلا من وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير الإداري والإعلام بالتكليف هبة العبدالجليل ومستشاري الوزير فيصل الغريب ود. بركات الوقيان، إلى جانب مدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة هنادي الحميدي، بالإضافة إلى مدير إدارة مراكز خدمة المواطن محمد الرومي ومدير إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط عثمان الموسى.

العزب الذي طرح إجازته الصيفية هذا العام جانبا، فضل الالتحام بموظفي الوزارة والنزول على أرض الواقع بين أروقة العمل وقاعات الخدمات في الوزارة ليتلمس عن قرب احتياجات الموظفين والمراجعين، وأكد أن فريق المتابعة في مكتبه سيتابع تنفيذ توجيهاته في قطاعات الوزارة وسيواصل دراسة أوراق العمل المرفوعة إليه خلال الاجتماعات السابقة واللاحقة بالموظفين، مطالبا قطاع التطوير الإداري والإعلام بالاضطلاع بأدواره المنوطة به ودفع أطر تطوير العمل الإداري في قطاعات الوزارة من خلال آلياته المعتمدة ومنها مواجهة البيروقراطية والروتين وتنظيم الدورات التدريبية لموظفي الوزارة مع ضرورة إعطاء أولوية الالتحاق بها للمتميزين، إلى جانب الإعلان الدوري عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى إيجاد صيغ إلزامية للموظفين لاجتياز هذه الدورات، مشددا على ضرورة اضطلاع القطاع بمسؤولياته الإعلامية ومنها تحقيق فكر السبق الإعلامي في القضايا المتعلقة بالوزارة وأن تبقى قنوات الوزارة الإعلامية هي المصدر الأول للخبر قبل أن تلوكه ألسنة الجهات الأخرى، بالإضافة إلى التسويق الإعلامي المحترف لخدمات الوزارة بين المراجعين وانتهاج أطر الإعلام المهني الهادف.

ووصف قطاع التطوير الإداري والإعلام بالمهم والحيوي والواجهة التي تنقل صورة الوزارة للخارج، معولا عليه في تقديم الصورة الذهنية الإيجابية عن الوزارة وتصحيح أي انطباعات سلبية عبر طرح الحقائق في إطار من الشفافية واحترام الخصوصية، لافتا إلى أنه شكل فريق عمل إعلاميا تابع لمكتبه بالتوازي مع عمل إدارة الإعلام والعلاقات العامة تأكيدا لأهمية الجانب الإعلامي ودوره في طرح الصورة الإعلامية الإيجابية للوزارة، داعيا إلى مراعاة الاحترافية والمصداقية في صياغة المواد الإعلامية المتعلقة بالوزارة بحيث تطرح من الزوايا التي تهم المراجعين والمتابعين، مشددا على الحرص على إعلام المراجعين والتنويه مسبقا لهم بانتقال المقار الخدماتية للوزارة من موقع لآخر تجنبا لإرباكهم، التسويق الإعلامي لمركز خدمة المواطن في منطقة العارضية الصناعية والتنويه بقرب انتقال مركز خدمة المواطن في منطقة الرميثية لأقرب مراكز خدمة مجاورة له.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي (Social Media) مع متابعة ملاحظات روادها وشكاويهم على الوزارة والرد الفوري عليها عبر تشكيل فريق متخصص من إدارة الإعلام والعلاقات العامة يعمل كحلقة وصل بين أطروحات رواد مواقع التواصل ومسؤولي الوزارة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون وسائل التواصل التي تخصصها الوزارة فاعلة وليست معطلة مع تجنب تخصيص هواتف أو حسابات إلكترونية غير فاعلة.

وأهاب العزب بالادارة الى نشر الأحكام الدستورية وغيرها من القوانين والأحكام المهمة الصادرة في الكويت عبر موقع الوزارة الإلكتروني وغيرها من الوسائل، مطالبا بضرورة التغلب على معوقات السعة المكانية التي تواجه إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط ووضع الحلول المناسبة لذلك، ومنها التنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واستغلال بعض قاعاته لعقد الدورات التدريبية، موجها إلى دراسة إمكانية إطلاق «خدمة العدل في الويك إند» داخل بعض المؤسسات والجهات المهيأة لذلك ضمن رؤية الوزارة للوصول بالخدمات للمراجعين في كل وقت ومكان، داعيا إلى دراسة فكرة تقديم خدمات الوزارة العدلية في بعض المقار خلال فصل الصيف في الفترة المسائية تجنبا للحرارة المرتفعة وخفضا لنفقات استهلاك الكهرباء.

وأشاد بإنجاز 9 مراكز لخدمة المواطن خلال عامي 2016 ـ 2017 لـ 741.915 ألف معاملة للمراجعين، لافتا إلى أنه يدرس فكرة تخصيص ناطق رسمي باسم الوزارة وتصميم شعار «لوجو» موحد لها.

بدورها، شددت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير الإداري والإعلام هبة العبدالجليل على ضرورة دراسة آلية لاستقطاب الخبرات والكوادر والكفاءات الإعلامية للعمل في الوزارة بما لا يتعارض مع اللوائح القانونية والإدارية، موضحة أن العمل الإعلامي ليس وظيفة اعتيادية بل عمل مهني يحظى بخصوصيته ودوره المؤثر والذي تحتاج إليه الوزارة.

وقدم مستشار الوزير د. بركات الوقيان خارطة طريق لتطوير الدور الإعلامي في الوزارة وذلك عبر عقد اجتماعات دورية متواصلة بين مسؤولي إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومسؤولي بقية الإدارات في القطاعات المختلفة في الوزارة يتم خلالها تبادل المعلومات والإحصائيات وتتولى إدارة الإعلام والعلاقات العامة نشر هذه المعلومات والإحصائيات في وسائل الإعلام المختلفة بالطريقة والأسلوب الذي يضمن المصداقية والشفافية وخدمة قضايا الوزارة، مشددا على حرص الإدارة عبر إعلامييها على استغلال طبيعة وإمكانيات وسائل الإعلام المستخدمة كاستغلال تقنية البث المباشر للفيديوهات على وسائل التواصل للإعلان عن خدمات وأنشطة الوزارة.

من جانبها، أشارت مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة هنادي الحميدي إلى أن الإدارة تسعى لإدراك عدد من الإنجازات بشكل مرحلي ومنها تنمية المهارات الوظيفية لموظفي الإدارة تبعا للاحتياجات الوظيفية وبالتعاون مع بعض الجهات الإعلامية، إلى جانب إنجاز تطبيق للوزارة على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى توفير «بوث» متنقل وتوفير شاشات عرض توعوية تفاعلية في مقرات الوزارة الرئيسية.

من ناحيته، ذكر مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط عثمان الموسى أن إنجازات الإدارة تتحدث عن نفسها وتتمثل في إنجاز 7 هياكل تنظيمية معروضة على مجلس الخدمة المدنية و10 هياكل تنظيمية أخرى معروضة على ديوان الخدمة المدنية وإنجاز 3 هياكل تنظيمية مازالت تحت الدراسة بالتنسيق مع قطاعات الأخرى إلى جانب تدريب 877 متدربا خلال الموسم التدريبي 2015- 2016 وتدريب 1469 متدربا خلال الموسم التدريبي 2016- 2017 بالإضافة إلى عقد 55 لقاء مع إدارات الوزارة لإعداد الخطة التشغيلية 2017 ـ 2018 في إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة.