قال نائب مشرف عام الأندية الصيفية راشد الغبيشان العازمي إنه مما لاشك فيه أن الأمم تبني مجدها وحضارتها بسواعد أبنائها، وهذه الحقيقة لا مراء فيها، ومن هنا أطلقت إدارة السراج المنير فكرة «المراكز الصيفية» تحت شعار «صيف السراج وناسة» وكل ذلك من أجل تربية الناشئة في مناخ تربوي إسلامي سليم وجو إيماني يجمع بين الاستفادة خلقيا وروحيا من البرامج المقدمة.

وأضاف الغبيشان خلال جولته التفقدية لمراكز السراج المنير الصيفية ان رسالة «المراكز الصيفية» للسراج المنير هي الأخذ بيد الناشئة لإكسابهم القيم الإسلامية ومهارات الحياة وتعزيز الروح الوطنية ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعاتهم، وهذه المراكز الصيفية باتت الآن منتشرة في كل محافظات الكويت للبنين والبنات، لافتا الى ان مراكز البنين يبلغ عددها 12 مركزا وهي: مركز العديلية، مركز فهد الأحمد، مركز القرين، مركز الأندلس، مركز الجهراء، مركز بيان، مركز سعد العبدالله، مركز سلوى، مركز عبدالله المبارك، مركز الزهراء، مركز صباح الناصر، ومركز الفحيحيل.

وذكر ان فعاليات الأندية الصيفية ترويحية وترفيهية لأبنائنا الطلبة، ويشمل هذا الجانب الرحلات الترفيهية خارج المركز وتكون هذه الرحلات إلى المرافق السياحية التي يحبها الأبناء مثل: الأكوابارك، قرية المسيلة المائية، حديقة الشعب، أحواض السباحة، مرح لاند، بالإضافة إلى الهدايا والجوائز التي تقدم داخل المركز والمسابقات الثقافية، وأما عن المواد الدراسية التي يتم تدريسها في المراكز الصيفية فقد حرصت إدارة السراج المنير أن يشرف على وضع المناهج الدراسية أساتذة متخصصون.