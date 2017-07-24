ليلى الشافعي

ثمّن رئيس جمعية بشائر الخير المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين عبدالحميد البلالي، دور الأمانة العامة للأوقاف وما تبذله من جهد من أجل البناء والتنمية للكويت، معربا عن بالغ سعادته وشكره وتقديره للأمانة العامة للأوقاف، على سعيها الجاد وإيمانها بدور الجمعية في إنقاذ عشرات التائبين من الإدمان وعودتهم الى أحضان المجتمع، وممارستهم للحياة الطبيعية.



وقال البلالي في تصريح صحافي ان الأمانة العامة للأوقاف قدمت دعما قدره 86618 من صندوق الصدقات خلال العام 2017 وشكر البلالي الأمانة العامة للأوقاف على جهودها المتواصلة في دعم مسيرة العمل الخيري بالكويت، ومساندة الجهود الجادة في الارتقاء بأبناء الوطن، وما لذلك من مردود طيب على كل المستويات.



وأضاف البلالي أن الأمانة العامة للأوقاف تعمل دائما على تقديم المساعدة والدعم لأي جهة تقدم خدمات مميزة لأبناء الوطن وكذلك مساهمتها المستمرة الداعمة لمسيرة الخير والعطاء في البلاد لبناء المجتمع وإنقاذ أبنائه، ودعم مشاريعه وتحقيق أهدافه التي تحقق أمنه ورخاءه بما يعود بالنفع عليهم ويحقق أهداف الجمعية في الوصول بأبناء المجتمع الذين وقعوا فريسة للإدمان إلى بر الأمان.



وأوضح عقب تسلمه شيك الدعم المقدم من صندوق الصدقات أن الأمانة العامة للأوقاف لا تتوانى في تقديم الدعم لجمعية بشائر الخير في مسيرتها الطيبة، مضيفا ان الأمانة العامة للأوقاف ضربت مثالا طيبا في العمل الخيري في داخل الكويت وخارجها، ما يجعلها تتبوأ مكانة عظيمة بين مؤسسات الدولة، ويجعلها من أولى المؤسسات التي تتصدر قائمة الداعمين للعمل الخيري والإنساني في داخل الكويت وخارجها.