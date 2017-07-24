في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تحقيق الرغبة السامية والحرص على الأخذ بيد شباب الكويت لاكتساب القيم الإسلامية والوسطية والاعتــــــدال ومهــــارات الحياة ومحاربة الأفكار المنحرفة، اهتمت الوزارة بإنشاء المشاريع الشبابية الاستراتيجية لإحداث التغيرات الإيجابية في واقع ومستقبل الشباب الكويتي وبما يتماشى مع توجه الدولة ومجلس الوزراء في ترسيخ المبادئ السامية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي في تصريح صحافي: ان الوزارة اتخذت فلسفتها من توصيات وتوجيهات صاحب السمو الأمير، مؤكدا أن مشروع الريادة للشباب يسهم في رعاية أبناء الوطن وفق المفاهيم الإسلامية الصحيحة بوسطية واعتدال.

ولفت إلى ان مشروع الريادة للشباب هو المشروع الوطني التعليمي الشرعي الإلكتروني الأول من نوعه في الكويت على المستوى الرسمي ويستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة من خلال المراكز المخصصة للمشروع، وتقوم الدراسة على دمج النظامين الإلكتروني والتقليدي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب.

من جهته، بين مدير إدارة السراج المنير د. فهد الجنفاوي أن الغاية من المشروع تنمية القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة في نفوس الشباب وتعميق الولاء والانتماء لما يحبه الله ويرضاه، وكذلك تزويد الناشئة ببعض العلوم الشرعية وبصورة حديثة من خلال منهج إلكتروني تفاعلي وغرس حب العبادة في انفسهم، وأيضا إشباع الميول والمواهب والرغبات في إطار التوجيه السليم لطاقة الشباب عبر الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية.

وذكر أن مشروع الريادة للشباب يهدف إلى تدريب الناشئة على مهارات بناء الذات والتفوق والنجاح في الحياة وكيفية التعامل مع الآخرين والحوار.