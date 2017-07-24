ثمّن مدير العلاقات العامة بلجنة زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية وليد الكندري تفاعل وتعاون أهل الكويت والجاليات الوافدة مع مشاريع وأنشطة اللجنة التي طرحتها خلال الشهر الفضيل والتي تنوعت داخل وخارج الكويت.

وقال الكندري: بفضل الله وتوفيقه تمت إقامة مشروع إفطار الصائم في 4 مساجد داخل الكويت بإجمالي 11785 وجبة بواقع 406 وجبات يوميا، وحرصت اللجنة على أن تكون الوجبات مميزة ومشبعة وتلاقي استحسان ضيوف الكويت من الجاليات الوافدة، واستقبلت اللجنة تبرعات من المحسنين لتنفيذ المشروع خارج الكويت لمجموعة من الدول مثل اليمن وسورية ومصر والفلبين والهند وسريلانكا وأفريقيا، وتمت تلبية طلبات المتبرعين وتواصلنا مع الجهات الرسمية الخارجية التي تتعاون معنا وقامت بالتنفيذ وأرسلت الينا التقارير المصورة والمرئية التي عكست الجهود التي بذلت في تنفيذ المشروع.

وأضاف: تم توزيع 50 كوبون مواد غذائية قيمة الواحد منها 20 دينارا تشتري من خلاله الأسرة المستلزمات الغذائية الرمضانية، وتم ذلك بالتعاقد مع احد الأسواق المركزية، كما قامت اللجنة بتوزيع 40 كرتونة مواد غذائية، و2000 كليو عيش فطرة للأسر المتعففة داخل الكويت.

وفيما يخص اليمن الشقيق قال: تم توزيع 125سلة غذائية للأسر المستفيدة هناك حيث تقوم اللجنة بجهود مباركة فيها وتحديدا في محافظة تهامة كونها من أكثر المحافظات فقرا واشدها عوزا، كذلك قامت اللجنة بتوزيع كسوة وعيدية الأيتام في اليمن استفاد منها 250 يتيما.